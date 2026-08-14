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繳不出健保費！丈夫意外截肢她獨養3幼子 桃園分署送暖

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園分署愛心社人員偕同東吳大學4位實習學生訪視林女並致贈慰問金，讓實習學生從實務現場認識行政執行兼顧法理與關懷的一面。圖：桃園分署提供

桃園市龜山區一名42歲林姓女子因逾期未繳全民健康保險費2萬1000餘元遭移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署調查發現，林女育有3名未成年子女，丈夫多年前因工安意外截肢，無法工作，全家僅靠林女在蛋糕店工作維持生計。桃園分署了解林女家庭經濟困境後，除同意分期繳納，並轉介社福資源協助，昨(13)日更由愛心社人員偕同東吳大學4位實習學生前往訪視並致贈慰問金，讓實習學生從實務現場認識行政執行兼顧法理與關懷的一面。

桃園分署表示，林女與先生育有7歲、9歲及12歲等三名未成年子女，先生多年前因工安意外導致雙腳截肢，領有中度身心障礙證明，目前無工作，家中主要靠林女於蛋糕店工作，每月收入約3萬元維持生活，雖有低收入戶及相關生活補助，經濟仍十分拮据。桃園分署了解情況後，同意林女每月分期繳納2000元，並將3名子女轉介家扶中心提供協助；家扶中心已於今年7月前往家中訪視。桃園分署愛心社人員則於昨日偕同4位東吳大學實習學生前往林女家中關懷，並致贈慰問金。此行也讓實習學生透過實際接觸義務人家庭的生活處境，從課堂所學延伸至實務現場，了解行政執行除了依法辦理，也肩負協助民眾解決生活困境的社會責任。

桃園分署秉持「執行有愛、公義無礙」的理念，對於弱勢義務人主動協助、關懷訪視，並善用政府與社福機構轉介的功能，提供義務人適時之助力，幫助弱勢義務人度過難關，使他們能深切感受到政府善意的援助與關心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：繳不出健保費！丈夫意外截肢她獨養3幼子 桃園分署送暖

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