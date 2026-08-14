最高檢察署、高等檢察署至桃園地檢署視察選舉查察業務。圖：桃檢提供

今(115)年地方公職人員選舉即將於8月31日開始受理候選人登記，選情將逐漸進入白熱化階段，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高等檢察署檢察長張斗輝特於昨（13）日下午親至桃園地方檢察署視察選舉查察業務，並為第一線選舉查察團隊加油打氣。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥強調，主任檢察官具備豐富實務經驗，是選舉查察工作之核心，應積極帶領檢察官深入查辦相關妨害選舉案件。圖：桃檢提供

會議由桃檢檢察長張春暉主持，召集各選舉查察責任區主任檢察官及檢察官共同與會，並由執行秘書主任檢察官呂象吾報告桃檢整合桃園地區檢、警、調、廉及移民等選舉查察團隊所規劃之選舉查察重點工作、執行狀況及各種反賄選宣導活動。桃檢更在最高檢察署的指導之下，以檢察長名義寄送「守護家鄉的一票 檢察長給鄉親的一封信」為題等反賄選宣導文宣給轄內各村、里長，呼籲所有鄉親都能將反賄選的觀念深植於心中，發揮司法柔性力量。

徐錫祥及張斗輝聽取報告後，對於桃檢選舉查察工作規劃表示肯定及慰勉，並期許桃檢檢察官在選舉查察期間繼續堅守執法，對於境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息干擾選舉部分，必須即時偵辦、適時澄清說明，維護乾淨選舉環境。會議中，亦就桃檢人員所提出之選舉賭盤、影音深偽技術及虛擬通貨等相關法律及查緝課題深入交流，有效提升桃檢人員選舉查察之職能。

最後，徐錫祥更強調，主任檢察官具備豐富實務經驗，是選舉查察工作之核心，應積極帶領檢察官深入查辦相關妨害選舉案件，遇有相關法律規範適用疑義或不足之處，可隨時向最高檢察署反映研議；張斗輝則指出，選舉查察工作之成敗取決在檢察官的執法態度，檢察官應積極與司法警察機關密切聯繫合作，發揮團隊作戰優勢，高檢署亦將全力提供相關資源作為地檢署的後盾。

張春暉也感謝最高檢察署、高等檢察署給予桃檢選舉查察團隊加油打氣，並表示桃檢採取團隊辦案方式，持續做好選舉查察工作，貫徹「強力查賄，就是最好的反賄選」的核心宗旨，維護選舉的公正。

桃檢再次呼籲，若民眾發現此次選舉有妨害選舉情事，請撥打0800-024099#4檢舉專線，桃檢對於檢舉人身分採取保密措施，絕不會洩漏檢舉人身分，且檢舉獎金高達2000萬元，請全民共同維護乾淨的選舉環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：備戰九合一大選！桃園地檢強化選舉查察業務獲肯定