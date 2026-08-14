快訊

今天是國際慰安婦紀念日！重看90年代「女性國際戰犯法庭」

爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰九合一大選！桃園地檢強化選舉查察業務獲肯定

桃園電子報／ 桃園電子報

gtfwfw 1
最高檢察署、高等檢察署至桃園地檢署視察選舉查察業務。圖：桃檢提供

今(115)年地方公職人員選舉即將於8月31日開始受理候選人登記，選情將逐漸進入白熱化階段，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、高等檢察署檢察長張斗輝特於昨（13）日下午親至桃園地方檢察署視察選舉查察業務，並為第一線選舉查察團隊加油打氣。

gtfwfw 2
最高檢察署代理檢察總長徐錫祥強調，主任檢察官具備豐富實務經驗，是選舉查察工作之核心，應積極帶領檢察官深入查辦相關妨害選舉案件。圖：桃檢提供

會議由桃檢檢察長張春暉主持，召集各選舉查察責任區主任檢察官及檢察官共同與會，並由執行秘書主任檢察官呂象吾報告桃檢整合桃園地區檢、警、調、廉及移民等選舉查察團隊所規劃之選舉查察重點工作、執行狀況及各種反賄選宣導活動。桃檢更在最高檢察署的指導之下，以檢察長名義寄送「守護家鄉的一票 檢察長給鄉親的一封信」為題等反賄選宣導文宣給轄內各村、里長，呼籲所有鄉親都能將反賄選的觀念深植於心中，發揮司法柔性力量。

徐錫祥及張斗輝聽取報告後，對於桃檢選舉查察工作規劃表示肯定及慰勉，並期許桃檢檢察官在選舉查察期間繼續堅守執法，對於境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息干擾選舉部分，必須即時偵辦、適時澄清說明，維護乾淨選舉環境。會議中，亦就桃檢人員所提出之選舉賭盤、影音深偽技術及虛擬通貨等相關法律及查緝課題深入交流，有效提升桃檢人員選舉查察之職能。

最後，徐錫祥更強調，主任檢察官具備豐富實務經驗，是選舉查察工作之核心，應積極帶領檢察官深入查辦相關妨害選舉案件，遇有相關法律規範適用疑義或不足之處，可隨時向最高檢察署反映研議；張斗輝則指出，選舉查察工作之成敗取決在檢察官的執法態度，檢察官應積極與司法警察機關密切聯繫合作，發揮團隊作戰優勢，高檢署亦將全力提供相關資源作為地檢署的後盾。

張春暉也感謝最高檢察署、高等檢察署給予桃檢選舉查察團隊加油打氣，並表示桃檢採取團隊辦案方式，持續做好選舉查察工作，貫徹「強力查賄，就是最好的反賄選」的核心宗旨，維護選舉的公正。

桃檢再次呼籲，若民眾發現此次選舉有妨害選舉情事，請撥打0800-024099#4檢舉專線，桃檢對於檢舉人身分採取保密措施，絕不會洩漏檢舉人身分，且檢舉獎金高達2000萬元，請全民共同維護乾淨的選舉環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：備戰九合一大選！桃園地檢強化選舉查察業務獲肯定

桃園 徐錫祥 檢察總長

延伸閱讀

台南正副議長賄選案…邱莉莉、林志展9人無罪定讞 藍議員：尊重

影／賴總統首提「北戴河會議」 警告中共介選威脅2026選情

賴總統稱北戴河會議下對台指令 梁文傑：中共介選是不爭的事實

民進黨全票通過徵召曾聖凱戰竹北 曾提「城市治理」拚十年發展

相關新聞

虎頭蜂群攻擊人！深入屏東滿州出風鼻生態保護區探勘 傳2死1重傷

屏東滿州鄉出風鼻今天上午傳出疑似虎頭蜂攻擊人事件，據了解，有團體前往欖仁溪至出風鼻一帶活動，遭虎頭蜂群攻擊，目前傳出有2人死亡、1人重傷，相關案情仍待釐清，目前警消與警大搜救人員已趕抵現場全力搶救。

中油小港煉油廠變電所電容器燃燒 消防22人衝現場搶救

中油小港煉油廠今天凌晨1時18分傳火警，消防局緊急出動9車22人前往搶救，抵達現場發現是變所4樓的電容器燃燒，當時中油消防隊已自行出水線灌救，消防人員到場警戒至火勢熄滅，所幸未傳人員受傷。

國3北向南雲路段大貨車和3車追撞事故 占外路肩

高速公路局表示，今天中午12時27分，國道3號北向253.7K南雲路段，發生1輛大貨車和3輛小客車追撞事故，占外路肩，無回堵，用路人小心行駛。

萬元中獎彩券遺落街頭 新店警民接力「跨區尋人」物歸原主

一張看似平凡的彩券，竟成了尋回萬元的幸運關鍵！日前新北市新店區一名民眾於街頭拾獲一張「39樂合彩」彩券，經熱心里長協助核對，赫然發現該彩券中獎金額高達新臺幣1萬2千餘元。新店警分局安和派出所員警獲報後，為避免中獎權益受損，展開跨區搜查，最終在熱心店家與警方的鍥而不捨下，成功將這份幸運物歸原主。

影／亂放煙火炸到民宅外牆！警今逮1人 發現他當時裝熱心幫滅火

高雄市鼓山區哨船街一處民宅外昨天晚間傳出火警，現場民宅外牆被燒得焦黑，屋外雜物堆更出現悶燒情形，警方與消防人員獲報後迅速趕抵撲滅火勢，所幸無人傷亡。警方經調閱監視器鎖定特定對象，徹夜埋伏10小時後，於今天上午順利將涉案的48歲黃姓男子拘提到案，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

新莊台65線連環撞！2車先撞臨停路旁再遭租賃車追撞 3人傷

新北市新莊區台65線快速道路昨晚發生3車連環車禍，30歲吳男駕駛小貨車變換車道時與65歲廖男車輛發生碰撞，29歲楊男行經時不慎再追撞2車，導致楊男、吳男及廖男車內乘客王女等3人輕傷，所幸送醫後均無大礙。確切肇責歸屬仍待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。