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新莊台65線連環撞！2車先撞臨停路旁再遭租賃車追撞 3人傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區台65線快速道路昨晚發生3車連環車禍，30歲吳男駕駛小貨車變換車道時與65歲廖男車輛發生碰撞，29歲楊男行經時不慎再追撞2車，導致楊男、吳男及廖男車內乘客王女等3人輕傷，所幸送醫後均無大礙。確切肇責歸屬仍待調查釐清。

新莊警分局昨晚9時許接獲通報，台65線道路2.6K中平所轄路段發生3車交通事故。警員到場經了解，駕駛營業小貨車的吳男行經該路段時變換車道，與廖男駕駛的轎車發生碰撞，事故後雙方車輛停在外側車道等待警方處理。

不料此時駕駛租賃車的楊男行經該處時，疑因未注意前方車況，先從後方追撞吳男駕駛的小貨車，隨後再撞上廖男自小客車後方，造成楊男、吳男及廖男車內65歲王姓女乘客等3人受傷，所幸均為輕傷送醫治療後已無大礙。警方立即進行勘查及採證測繪，並對3名駕駛實施酒測，發現3人酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬仍待後續調查釐清。

新莊警分局呼籲，駕駛人行車時應隨時注意前方及周遭車況，變換車道前應依規定使用方向燈，確認周邊無來車並保持適當安全距離後再行變換；行經快速道路時更應與前車保持安全距離，預留充足反應及煞停空間，避免因突發狀況反應不及造成事故。

楊男駕駛的租賃車不慎追撞吳男及廖男的車輛。記者黃子騰／翻攝
楊男駕駛的租賃車不慎追撞吳男及廖男的車輛。記者黃子騰／翻攝

新莊警方獲報趕抵現場處理並進行交管。記者黃子騰／翻攝
新莊警方獲報趕抵現場處理並進行交管。記者黃子騰／翻攝

楊男車頭嚴重凹損。記者黃子騰／翻攝
楊男車頭嚴重凹損。記者黃子騰／翻攝

吳男駕駛的小貨車與廖男的轎車發生碰撞，停在路邊等待警方到場。記者黃子騰／翻攝
吳男駕駛的小貨車與廖男的轎車發生碰撞，停在路邊等待警方到場。記者黃子騰／翻攝

車禍 交通事故

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