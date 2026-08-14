影／高雄夫妻駕車載嬰卡水溝直呼「恐怖」 網酸：溝蓋裝飾用？

高雄市周姓男子昨駕車載著妻小從中央公園文學館旁的停車格起步往前開，沒料，車輪突卡在凹陷的水溝洞動彈不得，由於車上還有小嬰兒，事後周男妻子在網路貼文直呼「實在太恐怖」，網友狠酸「水溝蓋裝飾用」；水利單位將到場予以修復。

網路社群Threads有網友貼文陳述卡路邊水溝經歷指，「實在太恐怖了」，在前金區中央公園文學館旁的停車格停車，之後車子起步往前開，結果水溝蓋下陷，原PO強調，車輛是剛從停車格離開，不是違停在紅線上。

網友驚訝指「是陷阱」，原PO回應，「真的ㄟ，車上還有小寶寶，還好沒事」，最後自己請拖吊車處理；有網友酸「水溝蓋裝飾用」。

警方指，該起意外事件發生在昨天上午10時50分許，當時接獲周姓男子報案，指一家三口駕車欲離開中央公園文學館旁的停車格時，車子陷入水溝，警方到場，所幸周男一家三口均無人受傷，已同步通知水利單位到場處置。

高雄市周姓男子昨駕車載著妻小從中央公園文學館旁的停車格起步往前開，沒料，車輪突卡在凹陷的水溝洞。記者石秀華／翻攝

高雄市周姓男子昨駕車載著妻小從中央公園文學館旁的停車格起步往前開，沒料，車輪突卡在凹陷的水溝洞。記者石秀華／翻攝

高雄市周姓男子昨駕車載著妻小從中央公園文學館旁的停車格起步往前開，沒料，車輪突卡在凹陷的水溝洞。記者石秀華／翻攝