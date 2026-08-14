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花蓮和平林道砂石車墜80公尺邊坡 駕駛拋出車外還遭土石活埋亡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣張姓男子昨天駕駛砂石車行經秀林鄉和平林道，不慎連人帶車墜落80公尺邊坡，張被拋出車外，遭土石覆蓋，搜救人員到場將他救出，已無生命跡象。警方已報請檢察官相驗，釐清事故發生原因。

65歲張男是宜蘭南澳人，昨天清晨6時許駕駛砂石車空車要到山上上班，經過和平林道2公里處時，車輛失控連人帶車翻落邊坡。後來有其他砂石車經過發現好幾棵路樹被撞斷，懷疑發生事故，機警通報。

警方及消防人員獲報趕到現場，以空拍機確認砂石車位在距離約80公尺的邊坡，垂降方式下到邊坡，發現砂石車車體已因猛烈撞擊嚴重變形，四處尋找卻沒看到張男蹤影。

搜救人員再以熱顯像搜尋，上午8時許在路面下方約20公尺處，發現被拋出車外、遭大量土石掩埋的張姓駕駛，已經沒有呼吸心跳，即以繩索將張男吊掛到平面道路，由警方報請檢察官相驗並釐清事故原因。

花蓮縣秀林鄉和平林道昨天發生砂石車摔落邊坡意外，消防人員冒險垂降救援。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉和平林道昨天發生砂石車摔落邊坡意外，消防人員冒險垂降救援。記者王燕華／翻攝

花蓮縣秀林鄉和平林道昨天發生砂石車摔落邊坡意外，消防人員冒險垂降救援。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉和平林道昨天發生砂石車摔落邊坡意外，消防人員冒險垂降救援。記者王燕華／翻攝

花蓮縣秀林鄉和平林道昨天發生砂石車摔落邊坡意外，消防人員在路面下方20公尺處找到被拋出車外，遭土石覆蓋的張姓駕駛，已經沒有呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮縣秀林鄉和平林道昨天發生砂石車摔落邊坡意外，消防人員在路面下方20公尺處找到被拋出車外，遭土石覆蓋的張姓駕駛，已經沒有呼吸心跳。記者王燕華／翻攝

砂石車 砂石 和平

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