男台中開車單行道遇逆向車 持球棒作勢攻擊遭送辦

林姓男子昨天晚間開車行經台中市北區中山路，遭遇翁姓女子開車單行道逆向，他疑因不滿對方不禮讓，下車持球棒作勢攻擊並推擠，警方獲報到場，將林男依妨害自由罪嫌送辦。

台中市警察局第二分局今天表示，文正派出所於13日晚間8時32分接獲報案指，北區中山路發生行車糾紛，立即派遣警力到場處理。

員警到場時，雙方當事人均在現場，分別站立於各自駕駛的自小客車旁，現場已無衝突情形。警方調查，58歲翁姓女子開車因不熟悉路況，誤行駛單行道逆向，與另輛小客車駕駛22歲林姓男子發生行車糾紛。

林男疑因不滿未獲禮讓，下車持鋁製球棒朝翁女作勢攻擊並有推擠行為，幸雙方均未受傷，車輛亦無損壞。

員警將兩人帶回派出所釐清案情，並實施酒、毒駕檢測，雙方均無酒、毒駕。針對林男持球棒對人施以暴力行為，涉及妨害自由等罪嫌，後續警方將函請台中地方檢察署偵辦。