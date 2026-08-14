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澎湖新生兒出生2小時陷危急 醫師伴飛、航空保溫箱全程跨海護送

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

澎湖一名出生僅約2小時新生兒罹患先天性疾病，昨晚緊急啟動航空醫療後送，由凌天航空自澎湖三軍總醫院轉送至高雄榮民總醫院，由於才剛出生，後送過程對保溫及生命維持要求極高，全程使用航空用嬰幼兒保溫箱，並由兒科專科醫師隨行，跨海搶命救援。

凌天航空表示，這次醫療後送任務於晚間9時27分從澎湖起飛，10時06分抵達高雄，醫療團隊落地後立即銜接地面轉送，於10時30分抵達高雄榮總，為新生兒爭取專業醫療照護時間。

由於後送患者出生僅約2小時，對環境溫度變化及生命維持的要求較高，空中轉送難度也不同於一般病患，任務全程使用航空用嬰幼兒保溫箱，維持新生兒在飛行過程中的安全與穩定。

凌天航空為確保任務順利，特別派遣陳萬昇主任擔任任務勤務人員；陳萬昇過去曾參與航空用嬰幼兒保溫箱適航認證工作，具備相關設備操作及航空醫療後送經驗。

醫療團隊方面，澎湖三總也增派支援高雄榮總的兒科專科醫師吳季棠隨行，與凌天航空機組及醫療人員共同執行任務，在跨海轉送途中提供新生兒必要的專業醫療照護。

航班抵達高雄後，醫療團隊迅速完成空中與地面轉送銜接，新生兒於晚間10時30分送達高雄榮總，隨即轉入小兒加護病房接受治療。

凌天航空表示，新生兒醫療後送分秒必爭，任務重點不只是將病患送抵醫院，更須在轉送過程中維持安全與穩定，透過航空、醫療團隊及專業設備相互配合，在最短時間內將患者送至適當醫療院所，完成醫療接力。

澎湖新生兒出生2小時陷危急，醫師伴飛、航空保溫箱全程跨海護送。圖／凌天航空提供
澎湖新生兒出生2小時陷危急，醫師伴飛、航空保溫箱全程跨海護送。圖／凌天航空提供

澎湖新生兒出生2小時陷危急，醫師伴飛、航空保溫箱全程跨海護送。圖／凌天航空提供
澎湖新生兒出生2小時陷危急，醫師伴飛、航空保溫箱全程跨海護送。圖／凌天航空提供

澎湖 新生兒 醫師

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