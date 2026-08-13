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高雄鼓山學生疑放鞭炮釀禍點燃民宅外牆 一度傳住戶受困

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區哨船街今天晚間9時許傳出火警，一度傳出屋主受困，所幸經警消馳赴現場搶救，證實屋主外出未受困，現場僅民宅後方外推外牆遭燻黑、堆放雜物悶燒，警方在鄰近停車場發現鞭炮與煙火空盒，初步懷疑是學生燃放鞭炮不慎引燃雜物，目前正調閱監視器追查釐清中。

高雄市消防局表示，今晚9時28分接獲報案，指鼓山區哨船街發生民宅火警，隨即出動10車23人前往搶救，消防人員到場時發現有火煙竄出，立即布水線進行灌救，火勢於晚間9時43分順利撲滅，經現場清查確認無人受傷或受困。

鼓山警方指出，警消趕抵現場時，發現起火點位於民宅後方外推外牆處，房屋本體並未遭火勢波及，僅外牆有焦黑痕跡，以及屋外堆放的雜物發生悶燒情況。

據了解，起火當時附近鄰居一度焦急表示屋主可能還在屋內，所幸經搜救人員確認，屋主當時正巧外出，虛驚一場。

警方隨後在起火民宅一旁的停車場內，發現遺留有燃放過的鞭炮及煙火盒子，現場初步勘驗，不排除是有人在該處燃放鞭炮，火星不慎引燃民宅後方雜物所致，警方正調閱周邊路口監視器進行比對，以釐清事發經過與相關人等責任，至於詳細起火原因，仍待消防局火調人員調查。

鼓山哨船街民宅疑因燃放鞭炮起火，外牆被燒得焦黑，所幸沒有人員傷亡。記者巫鴻瑋／翻攝
鼓山哨船街民宅疑因燃放鞭炮起火，外牆被燒得焦黑，所幸沒有人員傷亡。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄 學生 住戶

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