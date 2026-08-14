住處搜出千萬現金珠寶…宋麗華捲夫詐欺案 牽動屏東議員選情

屏東縣議員宋麗華（左）與丈夫鄭任祐（右）。聯合報系資料照

屏東縣議員宋麗華丈夫鄭任祐涉美國冷氣壓縮機專利投資詐欺案，遭判刑四年定讞並入監服刑，高雄橋頭地檢署擴大追查資金流向，發現詐騙所得疑流入宋名下帳戶，前天搜索，在宋的高雄住處查扣上千萬元現金及珠寶，帶回偵辦並提訊鄭男，複訊認定兩人涉嫌詐欺、洗錢，向法院聲請羈押，昨晚法官諭知宋以三百萬元交保。

鄭任祐先前以投資美國冷氣壓縮機專利為由向民眾吸金，經新竹地方法院審結，判處有期徒刑四年並沒收犯罪所得二二四二萬元，現於高雄第二監獄服刑，但橋檢接手擴大偵辦金流，發現他涉將部分詐欺所得移轉至宋麗華名下帳戶，檢方複訊認定宋與鄭兩人涉犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌，涉案金額龐大且犯罪情節重大，考量有互相串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。橋院訊後裁定鄭服刑中斷，即起羈押、禁止接見通信兩個月，宋則交保。

宋麗華嫁給首任丈夫、前立委蔡豪後踏入政壇，曾任一屆市民代表、五屆屏東縣議員，二○○九年她與蔡豪分別當選東縣第一、二選區議員，創下地方自治史上頭一遭夫妻同屆當選議員紀錄，後來蔡豪因家暴涉案入獄，兩人訴請離婚。

二○二○年她與鄭任祐再婚。不過鄭後來涉入冷氣壓縮機專利投資案遭判刑入獄，近日宋又疑被檢調搜出不法所得。下屆屏縣議員第二選區有兩席婦女保障名額，宋麗華原本形同保送，如今恐生變數。