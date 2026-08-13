台東光雕煙火後…琵琶湖後方火警 生態工作者憂環境風險

台東市海濱公園國際地標今晚舉辦熱氣球光雕音樂會，活動期間施放煙火，現場聚集大批民眾欣賞璀璨光雕與煙火秀。不料活動才剛結束，琵琶湖後方突然竄出火勢，火光瞬間映照夜空，讓原本準備散場的民眾一度驚慌，現場氣氛也從歡樂轉為緊張。

由於火警發生時間緊接在煙火施放結束後，起火原因格外受到關注。目前尚無法確認火勢是否與煙火有關，究竟是煙火火星掉落引燃周邊草木，或是未完全熄滅的餘燼造成延燒，仍有待消防單位進一步調查及鑑識，才能釐清真正原因。

不過，火警發生地點位於海濱公園、琵琶湖周邊，相關環境本身具有一定生態敏感性，也讓生態工作者對大型煙火活動所可能產生的環境風險再次提出疑問。

一名生態工作者表示，國慶焰火同樣預計在海濱公園國際地標附近施放，今晚活動結束後卻發生火警，看到這一幕，讓他心情相當沉重。他認為，無論今晚火災最後鑑定結果是否與煙火直接相關，都應該重新思考大型煙火活動背後所必須付出的環境成本。

「不知道這一場火災，能不能喚起我們台東人對於煙火背後、我們要付出的環境成本代價的良知。」生態工作者說，煙火帶來的是短暫的聲光效果，但對自然環境可能產生的影響，卻不應該被忽略。

他也強調，相關單位面對這類環境風險，不應選擇沉默，而應該正視煙火施放地點、周邊植被、生態環境及消防安全等問題，在活動歡樂與環境保護之間取得更周延的平衡。