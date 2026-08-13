影／不滿公車靠站爭道！北市男當街攔車 警：恐涉犯強制罪

台北市中正區今天早上發生行車糾紛，45歲邱姓男子騎機車行經中華路與廣州街口、和平醫院附近時，不滿欲靠站載客的307號公車「爭道」，竟將機車停在公車前不願駛離，釀公車無法通行、整車乘客受阻。轄區警方獲報趕抵，抄登雙方資料後排除現場、恢復交通，事後調閱監視器畫面與行車紀錄器，釐清是否涉及強制罪及依道路交通管理處罰條例舉發。

中正二警方今天上午10點多獲報，一輛307路公車行經和平醫院站準備靠站載客，因一名路人候車位置距離站牌稍遠，公車要更靠邊停，不料後方邱男騎機車順著車縫鑽入卻被擋住，雙方雖未發生碰撞，但邱男心生不滿，隨即繞道公車車頭前「攔車」，與司機對峙。

公車司機無奈報警，警方趕抵，為避免造成後方車流回堵，第一時間登記雙方身分資料，並協助排除現場讓公車駛離，後續將調閱公車行車紀錄器及路口監視器影像，釐清邱男行為是否涉及強制罪，並依道交條例第43條車道中暫停、任意驟停或危險駕駛告發。