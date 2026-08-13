越南團遊覽車國道一號彰化段起火 34人驚險逃生無人傷

國道1號北上彰化路段今日傍晚時分驚傳一起驚險的汽車火災事故，一輛搭載越南籍旅遊團的遊覽車，在行經國道1號北上190.6公里處彰化市路段時突然起火燃燒，所幸車上包含台灣籍司機、導遊，以及越南籍領隊與旅客共計34人均及時疏散至車外，未造成任何人員傷亡。

彰化縣消防局下午5時接獲報案，消防局隨即調派彰化分隊等單位，共出動2輛消防車、1輛救護車及7名消防人員趕往現場，消防人員抵達現場當時遊覽車已冒出烈火與濃煙，立即部署泡沫水線展開滅火攻擊，火勢隨後於17時15分獲得控制，並於17時53分順利完全撲滅。

經初步調查，該遊覽車為旅行社所帶領的越南旅遊團，該團於昨日入境台灣，預計進行為期6天的旅遊行程，原訂今晚將下榻台中市的飯店，不料在前往途中遭遇火燒車驚魂。

事故發生後，車上31名越南籍旅客、1名越南籍領隊，以及台灣籍司機、導遊各1名皆第一時間成功逃生，並由接駁巴士協助離開國道。整起事故的確切起火原因，後續將由消防局火災調查科人員進一步鑑定釐清。

一輛搭載越南籍旅遊團的遊覽車，在行經國道1號北上190.6公里處彰化市路段時突然起火燃燒，彰化消防局派員灌救。圖/彰化消防局提供

一輛搭載越南籍旅遊團的遊覽車，在行經國道1號北上190.6公里處彰化市路段時突然起火燃燒，團源驚險逃生。圖/彰化消防局提供