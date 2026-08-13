大雅鐵皮工廠下午火警外部棚架突起火 1員工二度燙傷送醫

台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警！一棟鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火，火勢迅速蔓延並波及廠房建物，現場濃煙密佈。台中市消防局獲報後不敢大意，消防人員趕赴現場搶救，發現廠內一名員工右前臂與臉部遭受二度5%燒燙傷，已由救護車送往台中榮總救治，燃燒面積與起火原因 火調人員採證釐清中。

台中市消防局指出，勤務指揮中心於今日下午3時13分接獲報案，指稱大雅區中山三路發生工廠火警，火速出動高達25輛消防車，及56名消防人員於下午3時23分抵達現場時，發現為一層樓鐵皮結構建物，戶外棚架與機車已被烈火吞噬並向上蔓延至廠房主體，隨即佈設多條水線防護並展開滅火搶救；在消防人員全力灌救下，火勢已於下午3時44分獲得控制，現場人員持續進行殘火處理與搜救作業。

火警發生當下，現場除外部棚架及停放的機車受損外，一名男性員工不幸遭火勢波及，造成右前臂及臉部約二度5%燒燙傷。救護人員現場給予緊急處置後，立即由消防局救護車送往台中榮總醫院接受進一步治療，所幸意識清楚，無生命危險。

台中市消防局表示，關於現場確切燃燒物種、受損燃燒面積以及詳細起火原因，目前仍待火勢完全熄滅後，由火災調查人員進一步進入現場採證釐清。

台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警，鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火。圖／台中市消防局提供