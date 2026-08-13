快訊

由紅翻黑！台指期夜盤剛開盤跌破46K 期貨法人這麼說

「從不拿健保卡看診」假義消金髮YUKI再出庭 自曝藥袋印身分是女性

美國造不出破解伊朗的「特洛伊木馬」 華府3對策全有硬傷陷新泥淖

聽新聞
0:00 / 0:00

大雅鐵皮工廠下午火警外部棚架突起火 1員工二度燙傷送醫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警！一棟鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火，火勢迅速蔓延並波及廠房建物，現場濃煙密佈。台中市消防局獲報後不敢大意，消防人員趕赴現場搶救，發現廠內一名員工右前臂與臉部遭受二度5%燒燙傷，已由救護車送往台中榮總救治，燃燒面積與起火原因 火調人員採證釐清中。

台中市消防局指出，勤務指揮中心於今日下午3時13分接獲報案，指稱大雅區中山三路發生工廠火警，火速出動高達25輛消防車，及56名消防人員於下午3時23分抵達現場時，發現為一層樓鐵皮結構建物，戶外棚架與機車已被烈火吞噬並向上蔓延至廠房主體，隨即佈設多條水線防護並展開滅火搶救；在消防人員全力灌救下，火勢已於下午3時44分獲得控制，現場人員持續進行殘火處理與搜救作業。

火警發生當下，現場除外部棚架及停放的機車受損外，一名男性員工不幸遭火勢波及，造成右前臂及臉部約二度5%燒燙傷。救護人員現場給予緊急處置後，立即由消防局救護車送往台中榮總醫院接受進一步治療，所幸意識清楚，無生命危險。

台中市消防局表示，關於現場確切燃燒物種、受損燃燒面積以及詳細起火原因，目前仍待火勢完全熄滅後，由火災調查人員進一步進入現場採證釐清。

台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警，鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警，鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火。圖／台中市消防局提供

台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警，鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警，鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火。圖／台中市消防局提供

台中榮總 火災 台中市

延伸閱讀

獨居婦人外出上陶笛課住家竟火災！她說沒煮東西 起火原因待查

台南善化成功新村火警 屋主弟躲廁所救出送醫

高雄某餐酒館凌晨傳火警 同大樓漫畫書店免單疏散顧客

台大化學系系館傳火警 校方：機房冒黑煙 自行熄滅已完成校安通報

相關新聞

快改道！國1南下台南2大貨車和2小貨車事故…全線交通中斷

高速公路南區區交控中心表示，今天下午1時10分，國道1號南下317.7K過台南系統，發生2輛大貨車和2輛小貨車的交通事故，占用全部車道，交通中斷。

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

台北市松山區復興北路一家禮服酒店傳出命案，53歲李姓男子昨晚與友人前往酒店續攤，李男疑酒醉昏睡不醒，朋友消費完隨即讓他待在包廂繼續睡，待酒店打烊，幹部見李男遲遲未醒查看，赫然發現已無生命跡象。警方到場勘查，排除外力介入，懷疑因酒醉嘔吐不慎噎死，確切死因待檢方相驗釐清。

大雅鐵皮工廠下午火警外部棚架突起火 1員工二度燙傷送醫

台中市大雅區中山三路一處工廠今天下午突發火警！一棟鐵皮結構的建物，外部棚架及停放的機車因故起火，火勢迅速蔓延並波及廠房建物，現場濃煙密佈。台中市消防局獲報後不敢大意，消防人員趕赴現場搶救，發現廠內一名員工右前臂與臉部遭受二度5%燒燙傷，已由救護車送往台中榮總救治，燃燒面積與起火原因 火調人員採證釐清中。

曳引車右轉「長臂一掃」公車破窗 乘客驚魂幸無人傷

台北市南港區今天上午發生一起驚險車禍，一輛曳引車行經研究院路一段、南港路二段路口準備右轉時，車上附載的機械懸臂不慎撞上一旁同向直行的客運公車，公車側邊玻璃當場碎裂，所幸車上人員均未受傷。

影／他潛入台南連鎖百貨行竊耳環、戒指、皮夾 連礦泉水都偷當場被逮

胡姓男子昨天傍晚潛入台南市北區西門路四段一間百貨公司，行竊超商礦泉水2瓶，遭店員當場發現報警；警方到場查出他日前已在同間連鎖百貨行竊耳環、戒指、短皮夾，並在附近店家行竊行動電源、隨身音箱，確認三起竊案都是同一人犯案，詢問後依竊盜罪移送法辦。

快改道！國1南下永康連環撞1送醫全線封閉中

中山高台南永康南下路段今下午發生2大2小共4車連環車禍，1人輕傷送醫，目前台南系統交流道至永康交流道間全線封閉中，已動員拖吊車處理中，不過作業恐費時，國道警方籲請用路人提早從安定交流道改道，避免行車受阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。