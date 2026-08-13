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曳引車右轉「長臂一掃」公車破窗 乘客驚魂幸無人傷
台北市南港區今天上午發生一起驚險車禍，一輛曳引車行經研究院路一段、南港路二段路口準備右轉時，車上附載的機械懸臂不慎撞上一旁同向直行的客運公車，公車側邊玻璃當場碎裂，所幸車上人員均未受傷。
南港警分局表示，今天上午9時49分接獲報案，50歲蔣姓男子駕駛曳引車，沿研究院路一段外側車道由南往北行駛，行經南港路二段路口準備右轉時，車輛附載的機械懸臂不慎與同方向直行的客運公車發生碰撞。
當時公車由56歲鄧姓男子駕駛，碰撞力道造成公車車側玻璃大片碎裂，公車側面車窗明顯破損，曳引車則載有大型機具，事故發生後停在路旁等待警方處理。
警方到場後對兩名駕駛進行酒測，均未發現飲酒情形，事故也未造成人員受傷。詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。
警方提醒，大型車輛轉彎時除有視線死角，載運大型機具也須特別注意車身及附載物的迴轉範圍，避免與鄰近車輛發生碰撞。
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