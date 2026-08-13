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影／他潛入台南連鎖百貨行竊耳環、戒指、皮夾 連礦泉水都偷當場被逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

胡姓男子昨天傍晚潛入台南市北區西門路四段一間百貨公司，行竊超商礦泉水2瓶，遭店員當場發現報警；警方到場查出他日前已在同間連鎖百貨行竊耳環、戒指、短皮夾，並在附近店家行竊行動電源、隨身音箱，確認三起竊案都是同一人犯案，詢問後依竊盜罪移送法辦。

台南市警第五分局公園派出所長王瑞勳指出，昨天下午5時許接獲連鎖百貨內發生竊盜案件，員警立即到場處理，當場查獲30餘歲胡姓男子涉嫌竊取礦泉水2瓶，正由賣場保全人員控制看管，經賣場人員指認涉嫌竊取礦泉水2瓶，員警進一步清查其隨身物品。

警方發現，胡的身上分別有行動電源4個及隨身音箱1個，是他在本月10日下午1時許，潛入北區育德路3C用品店內竊取；還有耳環3組、戒指1枚及短夾2個，是10日下午3時許在被逮捕的同間百貨公司服飾店竊取，因現場人贓俱獲，胡承認行竊。

警員密錄器影片可見現場向胡表明「我跟你說喔，我們要逮捕你喔，等一下上手銬喔」、「依刑事訴訟法第59條規定，得保持沉默，無須違背自己之意思而為陳述；得選任辯護人；得請求調查有利之證據；依提審法規定，認被逮捕、拘禁時，得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審。」

警員將胡戴上手銬後再說「你自己拿包包遮著，自己拿包包遮著」，據了解，胡住在台南市（舊台南縣區），並非有多次竊盜前科的慣竊，這次三度行竊的物品主要是自己想要使用，並不是要藉此變賣牟利，警方詢問後，依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

胡姓男子昨天傍晚潛入台南市北區西門路四段一間百貨公司，行竊超商礦泉水2瓶，遭店員當場發現報警。圖／讀者提供
胡姓男子昨天傍晚潛入台南市北區西門路四段一間百貨公司，行竊超商礦泉水2瓶，遭店員當場發現報警。圖／讀者提供

胡姓男子昨天傍晚潛入台南市北區西門路四段一間百貨公司，行竊超商礦泉水2瓶，遭店員當場發現報警。圖／讀者提供
胡姓男子昨天傍晚潛入台南市北區西門路四段一間百貨公司，行竊超商礦泉水2瓶，遭店員當場發現報警。圖／讀者提供

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