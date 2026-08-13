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高齡翁買午餐頭暈跌坐路旁 中壢警暖心包紮送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

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老翁日前獨自外出購買午餐時，因身體不適不慎跌倒在地。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名77歲的吳姓老翁，日前獨自外出購買午餐時，因身體不適不慎跌倒在地。附近民眾見狀趕緊通報警察，中壢分局自強派出所值班警員張智淇通知在外巡邏員警，副所長王泰皓、警員黃茂睿接獲報案後第一時間趕抵現場，除了細心關懷老翁身體狀況、協助包紮與安撫情緒外，更以警車將體力耗盡的老翁安全護送回家中。

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員警考量當時正值正午酷熱且老翁身體虛弱，決定以警車主動載送其返家休息。圖：讀者提供

據了解，吳翁當天中午如常出門買午餐，不料途中突感頭暈發軟、腳步不穩，一不留神便跌坐在路旁。由於其年事已高且患有重聽，一時無法自行站立。巡邏員警接獲通報迅速趕赴現場，一邊溫柔安撫老翁不安的心情，一邊細心檢查其傷勢，確認無明顯外傷後，考量當時正值正午酷熱且老翁身體虛弱，決定以警車主動載送其返家休息。返家過程中，員警不斷關心老翁的身體狀況，將他安全扶進家門，老翁連聲向員警道謝，大讚「有你們真好！」

中壢分局長林鼎泰表示，警察除維護治安與交通順暢外，也秉持「同理心」與「視民如親」的精神，提供民眾必要協助，同時特別提醒，若發現自己或他人身體不適、頭暈眼花，應盡量留在原地休息，並可直接撥打119專線通知救護人員到場協助；若家中帶有高齡或聽力退化長者，也應多加注意其身體狀況與日常出入安全，並可配帶相關聯絡資訊卡片或智慧定位裝置，也可至分局偵查隊辦理指紋建檔，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡翁買午餐頭暈跌坐路旁 中壢警暖心包紮送返家

中壢 身體 警察

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