男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

台北市松山區復興北路一家禮服酒店傳出命案，53歲李姓男子昨晚與友人前往酒店續攤，李男疑酒醉昏睡不醒，朋友消費完隨即讓他待在包廂繼續睡，待酒店打烊，幹部見李男遲遲未醒查看，赫然發現已無生命跡象。警方到場勘查，排除外力介入，懷疑因酒醉嘔吐不慎噎死，確切死因待檢方相驗釐清。

警方調查，李男昨晚9點多跟3名友人一同前往鄰近兄弟大飯店的禮服酒店消費，一行人來店前已有飲酒，李男入店時已處酒醉狀態，甚至一度嘔吐，期間友人開了兩瓶百富威士忌暢飲，但李男因不勝酒力「一口都沒喝」，全程在沙發上睡覺。

同行友人消費約兩小時後要離去，見李男還在睡，索性讓他繼續睡，由於李男等人是熟客，店家也同意他待在包廂休息；直至今天早上9點多酒店打烊，幹部入內整理正要喚醒李男，才發現他身體僵硬、沒有生命跡象報警。

救護人員趕抵，確認李男已屍僵明顯死亡，不送醫，警方封鎖現場勘查，未發現打鬥痕跡或外傷跡象，事後通知死者家屬並報請檢察官相驗釐清確切死因。

北市警松山分局外觀照。圖／ 截自Google Maps

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