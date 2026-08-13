快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

火氣大？桃園阿伯無照逆向闖紅燈被攔下 7PUPU拒簽告發單走人

桃園電子報／ 桃園電子報

vlcsnap 2026 08 13 11h05m54s773
阿伯騎機車逆向、闖紅燈，遭桃園警分局員警攔下，更被警方發現他無照，阿伯當場爆氣，對員警大小聲。圖：讀者提供

桃園市桃園區中正路昨(12)日晚間20時50分許有一名阿伯騎機車逆向、闖紅燈，遭桃園警分局員警攔下，更被警方發現他無照，阿伯當場爆氣，對員警大小聲，拒簽告發單後提著食物徒步離去。對此，桃園分局回應，警方已依法舉發並依規定查扣車輛。

昨晚有民眾在中正路目擊一名穿綠色上衣的阿伯，因為違規被警察攔下，情緒相當激動。據悉，當時阿伯對警方大小聲說「你紀錄給我留著！」警方則冷靜回「沒問題，我一定留著。」被問到是否有駕照時，阿伯坦承沒有，隨後他拒簽告發單，戴著安全帽、提著食物徒步離開，並持續對員警碎碎念，無奈的警方只好跟他說「掰掰！慢走！」並依法進行扣車。

小檜溪派出所回應，昨晚員警執行巡邏勤務時，在中正路發現馮姓男子騎乘機車逆向行駛且闖紅燈，立即上前攔查。經查馮男無照駕駛，員警依法舉發並依規定查扣車輛。馮男因為不滿遭到取締，情緒非常激動，並拒絕簽署告發單後離去。

桃園分局呼籲，駕駛車輛應遵守交通規則，切勿無照駕駛、逆向或闖紅燈，以免危害自身及其他用路人安全。警方也將持續加強交通違規取締，維護道路交通秩序及用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：火氣大？桃園阿伯無照逆向闖紅燈被攔下 7PUPU拒簽告發單走人

闖紅燈 逆向 桃園

延伸閱讀

平鎮警1日查獲3件毒駕！小貨車駕駛酒駕又驗出喪屍煙彈陽性

桃園龍潭鴕鳥翹家逛街撞壞汽車鈑金想逃 警方聯合飼主合力圍捕制服

打擊毒駕不歇手！桃園平鎮警單日查獲3毒駕 8月已132件

陽光行動／政策失靈！毒駕失控 無毒家園淪口號

相關新聞

快改道！國1南下台南2大貨車和2小貨車事故…全線交通中斷

高速公路南區區交控中心表示，今天下午1時10分，國道1號南下317.7K過台南系統，發生2輛大貨車和2輛小貨車的交通事故，占用全部車道，交通中斷。

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

台北市松山區復興北路一家禮服酒店傳出命案，53歲李姓男子昨晚與友人前往酒店續攤，李男疑酒醉昏睡不醒，朋友消費完隨即讓他待在包廂繼續睡，待酒店打烊，幹部見李男遲遲未醒查看，赫然發現已無生命跡象。警方到場勘查，排除外力介入，懷疑因酒醉嘔吐不慎噎死，確切死因待檢方相驗釐清。

快改道！國1南下永康連環撞1送醫全線封閉中

中山高台南永康南下路段今下午發生2大2小共4車連環車禍，1人輕傷送醫，目前台南系統交流道至永康交流道間全線封閉中，已動員拖吊車處理中，不過作業恐費時，國道警方籲請用路人提早從安定交流道改道，避免行車受阻。

高雄三民區公寓火警 住戶受困頂樓獲救

高雄市三民區綏遠街今天上午11時50分許發生火警，消防局獲報後立即派遣人車前往搶救。消防隊抵達現場時，發現是5樓公寓建築，3樓住戶起火竄出濃煙，部分住戶受困頂樓等待救援。

火氣大？桃園阿伯無照逆向闖紅燈被攔下 7PUPU拒簽告發單走人

桃園市桃園區中正路昨(12)日晚間20時50分許有一名阿伯騎機車逆向、闖紅燈，遭桃園警分局員警攔下，更被警方發現他無照，阿伯當場爆氣，對員警大小聲，拒簽告發單後提著食物徒步離去。對此，桃園分局回應，警方已依法舉發並依規定查扣車輛。

高雄港71號碼頭出意外 女員工遭聯結車輾傷送醫

高雄港71號碼頭今天上午發生車禍意外，港區1名女員工工作時不慎遭聯結車輾傷，腳部骨折出血。港務消防據報到場救援，傷者意識清楚，經現場初步處置後送醫。肇事原因由高雄港務警察總隊調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。