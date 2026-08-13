阿伯騎機車逆向、闖紅燈，遭桃園警分局員警攔下，更被警方發現他無照，阿伯當場爆氣，對員警大小聲。圖：讀者提供

桃園市桃園區中正路昨(12)日晚間20時50分許有一名阿伯騎機車逆向、闖紅燈，遭桃園警分局員警攔下，更被警方發現他無照，阿伯當場爆氣，對員警大小聲，拒簽告發單後提著食物徒步離去。對此，桃園分局回應，警方已依法舉發並依規定查扣車輛。

昨晚有民眾在中正路目擊一名穿綠色上衣的阿伯，因為違規被警察攔下，情緒相當激動。據悉，當時阿伯對警方大小聲說「你紀錄給我留著！」警方則冷靜回「沒問題，我一定留著。」被問到是否有駕照時，阿伯坦承沒有，隨後他拒簽告發單，戴著安全帽、提著食物徒步離開，並持續對員警碎碎念，無奈的警方只好跟他說「掰掰！慢走！」並依法進行扣車。

小檜溪派出所回應，昨晚員警執行巡邏勤務時，在中正路發現馮姓男子騎乘機車逆向行駛且闖紅燈，立即上前攔查。經查馮男無照駕駛，員警依法舉發並依規定查扣車輛。馮男因為不滿遭到取締，情緒非常激動，並拒絕簽署告發單後離去。

桃園分局呼籲，駕駛車輛應遵守交通規則，切勿無照駕駛、逆向或闖紅燈，以免危害自身及其他用路人安全。警方也將持續加強交通違規取締，維護道路交通秩序及用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：火氣大？桃園阿伯無照逆向闖紅燈被攔下 7PUPU拒簽告發單走人