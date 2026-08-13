國3後龍段聯結車自撞分隔島！貨物散落雙向車道…波及8車

國道3號南向127K苗栗後龍路段，今凌晨3點多發生全聯結車撞擊中央分隔島的事故，現場全聯結車頭卡在中央分隔道上，貨物散落南北雙向車道，並波及8輛大小車；肇事聯結車駕駛一度受困，由消防救出送醫，事故於天亮後排除，全線恢復正常通車，肇事原因及責任歸屬警方調查釐清中。

國道2隊警方表示，全聯結車駕駛為53歲劉姓男子，沒有酒駕，載運麵粉南下，於今天凌晨3點18分行經國道3號南向127公里事故地點時，疑因精神不濟自撞內側護欄肇事。全聯結車側翻於中央分隔島橫跨至北向車道，貨物也散落在北向車道，經多輛拖吊車及高速公路局大甲工務段吊掛與清掃，直到上午7點38分才排除，全線恢復正常通車。

事發後，劉男一度受困於車內，經消防救出，發現他四肢擦挫傷、意識清楚，送衛福部苗栗醫院診治，其他遭波及2台大貨車及6台小客車人員均無受傷，各車駕駛人酒測值也均為0，後續由後龍分隊依規定處置。

國道2隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

事故現場經多輛拖吊車及高速公路局大甲工務段吊掛與清掃，直到上午7點38分才排除，全線恢復正常通車。圖／民眾提供

全聯結車頭卡在中央分隔道上，貨物散落南北雙向車道。圖／警方提供