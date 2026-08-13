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台中清晨死亡車禍...82歲婦騎腳踏車違規左轉 遭貨車迎面撞死
台中市南區今清晨驚傳死亡車禍，82歲張姓老婦騎腳踏車違規左轉，後方駕駛小貨車的謝姓男子見狀閃避不及迎面撞上，張婦遭猛烈撞擊當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍死亡，警方獲報已調閱周邊監視器，同時報請檢方相驗釐清死因。
台中第三分局今上午6點多獲報，南區復興路、民生路口有嚴重車禍，經查張婦當時騎腳踏車沿復興路慢車道，準備要左轉民生路時，卻未依規定兩段式左轉。
謝姓男子開小貨車直行經過來不及閃避當場撞上，張婦一度談非、重摔，小貨車擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀、車頭鈑金凹陷，可見重擊力道之大，張婦當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治。
警方初步調查，謝男並無毒、酒駕，已調閱周邊監視器交由事故分析鑑定，並報請檢方相驗釐清死因。
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