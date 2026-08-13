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影／國一五股路段轎車被統聯大巴士撞翻 安全帶保命僅輕傷
國道一號北向五股路段昨晚發生翻車事故，引起民眾拍照貼網關心，警方初步調查，轎車是被變換車道不當的客運大巴士撞擊導致翻覆，幸好有繫安全帶僅受輕傷，送醫沒有大礙。
國道警方是在昨晚8時58分接獲報案，地點在國道1號北向34.5公里五股路段，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派遣消防車、救護車前往，警消抵達後於現場檢傷，將1名傷者送林口長庚醫院檢查。
當時是統聯客運57歲彭姓司機駕駛大巴士行經肇事路段，疑因變換車道不當，撞擊42歲李姓男子行駛於中線車道的轎車，導致轎車失控先衝撞內側護欄，彈回再度撞擊巴士之後，翻覆於中線車道上。
所幸李男有依規定繫上安全帶僅受輕傷，送林口長庚醫院診治，2名駕駛人酒測值皆為０，事故現場於晚間9時40分完全排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方呼籲，變換車道應保持安全間隔，先看照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，危急時刻是救命工具。
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