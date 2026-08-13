10萬元現金不見長輩急報警！台東警陪找竟「越挖越多」 多處藏金全現形

台東市一名獨居長者日前發現家中原本存放的10萬元現金不見，擔心遭竊急忙報警，台東警分局豐里派出所員警獲報後陪同尋找，先在櫃子深處找到長者以為遺失的10萬元，沒想到員警持續協助搜尋，又陸續從住家其他隱密處找到多筆現金，最後加總竟超過10萬元，讓長者鬆了一口氣。

警方表示，員警抵達長者家後，先檢查住家門窗及屋內環境，並調閱周邊監視器，確認沒有可疑人士出入或遭侵入跡象。研判可能是長者自行收放後，一時忘記確切位置，於是耐心陪著長者回想平時收納財物的習慣，從抽屜、櫃體到屋內堆放雜物的角落逐一搜尋。

經過一番尋找，員警終於在櫃子深處找到長者原本以為遺失的10萬元現金。長者見到現金失而復得，心情頓時放鬆不少。不過，員警想到長者平時可能習慣將現金分散存放，於是進一步詢問是否還有其他地方曾經放過錢。

沒想到，這一找竟然還有「意外收穫」。員警陪同長者繼續搜尋住家各處，結果又陸續在不同收納位置及隱密角落找到其他現金。一筆、兩筆，隨著搜尋範圍擴大，原本以為只是10萬元「不見」的案件，最後竟找出更多長者自行收放的現金。

員警將陸續尋獲的現金集中後，交由長者逐筆清點確認，最後加總金額超過10萬元，全部完好無缺。長者看著辛苦存下的生活費全數找回，終於放下心中大石，也對員警一路耐心陪伴、細心協助相當感謝。

警方提醒，家中若有存放現金或重要物品的習慣，最好建立固定收納位置，並可透過簡單方式留下紀錄，以免日後忘記放置地點而造成不必要的恐慌。若仍無法尋獲，或確有遭竊疑慮，再立即向警方求助。

台東一名獨居長者原以為家中10萬元現金遭竊，經警方協助搜尋後順利找回，長者手握失而復得的現金，終於放下心中大石。圖／台東警分局提供