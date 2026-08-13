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影／女友被調戲他氣炸 酒客KTV開打…桃警3分鐘制伏

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市某連鎖KTV昨天凌晨發生酒客衝突，兩名26歲同齡男子疑因爭風吃醋起口角，最後從「嘴上不爽」一路升級成「拳頭解決」，現場爆發肢體衝突，桃園警分局武陵派出所獲報後立即啟動快打部隊，10名員警3分鐘內趕抵，迅速將雙方制伏，避免KTV從唱歌場所變成格鬥擂台。

桃園分局指出，武陵所昨晨3時25分接獲轄區KTV員工通報，表示有兩名男子酒後發生衝突並互毆，員警獲報後立即啟動快打部隊，10名警力迅速前往現場，先後在3分鐘內趕抵，將現場人員控制並隔離盤查。

警方調查發現，李男因不滿唐男調戲自己的女友，雙方疑因爭風吃醋發生口角，原本只是言語衝突，最後擦槍走火演變成肢體衝突，雙方互毆造成彼此受傷。其中，唐男頭部遭打傷，出現撕裂傷並持續出血，員警到場後立即協助止血，同時通報消防人員到場救護，雙方隨後分別被送往醫院治療。

警方表示，雙方經救護後，全案依傷害、恐嚇等罪嫌移送偵辦。警方也提醒，酒後情緒容易失控，原本幾句口角，最後可能演變成拳腳相向，甚至衍生刑事責任。

桃園分局強調，對於暴力行為採取零容忍態度，任何人都不能以暴力方式解決糾紛，呼籲民眾酒後更應控制情緒，別讓一場歡樂聚會最後變成警察、救護車一起「加點」的局面。

桃園某連鎖KTV昨晨發生酒客爭風吃醋打架事件，武陵所啟動快打部隊3分鐘解決鬥毆事件。記者陳恩惠／翻攝
桃園某連鎖KTV昨晨發生酒客爭風吃醋打架事件，武陵所啟動快打部隊3分鐘解決鬥毆事件。記者陳恩惠／翻攝

桃園某連鎖KTV昨晨發生酒客爭風吃醋打架事件，武陵所啟動快打部隊3分鐘解決鬥毆事件。記者陳恩惠／翻攝
桃園某連鎖KTV昨晨發生酒客爭風吃醋打架事件，武陵所啟動快打部隊3分鐘解決鬥毆事件。記者陳恩惠／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女友 KTV 桃園

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