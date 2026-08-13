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嘉義男外出購物留女嬰在車上睡覺 誤鎖車門嚎啕大哭只能破窗救人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉公車總站圓環附近昨日上午發生女嬰受困車內事件，疑似女嬰的祖父下車購物，將未滿2歲女嬰留在車上睡覺，女嬰醒來後不慎按下門鎖，嘉義縣消防局獲報立即派遣人車抵達，與女嬰祖父討論後決定破窗救援，順利將女嬰救出，所幸未受傷，也未送醫。

據了解，祖父下車購物時，女嬰正在睡覺，便將她留在車內繼續睡，女嬰醒來後找不到祖父，在車內拍打車窗時誤觸門鎖，導致車門從外無法開啟，祖父返回車旁時，發現女嬰已在車內嚎啕大哭，急忙設法救援，考量天氣炎熱，女嬰受困時間越久恐有危險，最後決定破窗救人

消防局表示，救援人員抵達現場後，確認女嬰受困車內，考量當時天候炎熱，為避免女嬰長時間滯留車內發生危險，立即與車主討論，採取破窗方式救援，女嬰隨後安全脫困，經確認無明顯異狀，未送醫；炎熱天氣下，車內溫度會在短時間內快速升高，切勿將幼童單獨留在車內。

嘉義男子昨天帶著女嬰外出購物時，獨留女嬰在上車睡覺，女嬰醒來誤鎖車門受困，警消破窗救援。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義男子昨天帶著女嬰外出購物時，獨留女嬰在上車睡覺，女嬰醒來誤鎖車門受困，警消破窗救援。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義男子昨天帶著女嬰外出購物時，獨留女嬰在上車睡覺，女嬰醒來誤鎖車門受困，警消破窗救援。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義男子昨天帶著女嬰外出購物時，獨留女嬰在上車睡覺，女嬰醒來誤鎖車門受困，警消破窗救援。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 購物 救人

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