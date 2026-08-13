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新北貢寮凌晨2車對撞車體撞爛 駕駛受困獲救4人送醫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區台2線85公里處今天凌晨2點多一輛小貨車與一輛營業貨運曳引車發生對撞車禍，一名駕駛受困扭曲變形車內被救出，共有4人受傷送醫，意識均清楚。事故車輛占用往宜蘭方向部分車道，並有車體碎片及油漬散落路面。瑞芳分局警戒與交通疏導，清晨5時4分完成事故排除及路面清理，恢復雙向通行。

新北市消防局局第六大隊今天凌晨2時17分獲報，貢寮區龍洞街發生一輛小貨車與一輛營業貨運曳引車交通事故，現場共4名傷患，均意識清醒，其中小貨車駕駛受困駕駛座，由貢寮、瑞芳及雙溪分隊協助脫困；另營業貨運曳引車一名男性駕駛、小貨車一名女性及幼童共4名傷患分別由貢寮、瑞芳及九份救護車送往衛福部基隆醫院及基隆長庚。

瑞芳警分調查，林男（38歲）駕駛小貨車由宜蘭往基隆方向行駛，行經該路段，與由何男（46歲）駕駛由基隆往宜蘭方向行駛的營業貨運曳引車發生車禍。

事故發生後，小貨車駕駛林男一度受困車內，於凌晨3時許由消防人員救出，意識清楚，送往基隆長庚醫院治療；曳引車駕駛何男疑似身體不適，同樣意識清楚，送往衛生福利部基隆醫院治療。警方對雙方駕駛實施酒測，結果均為0.00mg/L，肇事原因仍待進一步釐清。

為防止二次事故，警方到場後立即劃設警戒區，並採單線雙向通行方式維持臺2線交通不中斷，同時持續疏導車流。拖吊車於凌晨3時許抵達，並於4時14分完成事故車輛拖離，車體被撞爛，令人怵目驚心；交通部公路局基隆工務段人員於4時46分進行路面清理，清除碎片及油漬，至5時4分完成全部作業。

瑞芳分局表示，從救援、拖吊到道路清理均緊密銜接，約3小時即完成現場排除並恢復通行，有效降低對清晨車流影響。警方說，台2線為東北角重要幹道，已全力投入警力維持交通與安全。警方也呼籲用路人行經濱海公路應注意路況、保持安全距離與車速，夜間及清晨時段更應避免疲勞駕駛，以確保行車安全。

貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝
貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝

貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝
貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝

貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝
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貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝
貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝

貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝
貢寮凌晨2車對撞車體撞爛，駕駛受困獲救，共4人送醫， 3小時恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝

貢寮 瑞芳 曳引車

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