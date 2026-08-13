老翁偷兩萬元小折自行車大剌剌騎過派出所 女警一眼認出逮人

高雄83歲潘姓老翁在超商前，涉嫌偷走1輛折疊腳踏車，得手後竟大剌剌騎車經過派出所，恰巧被剛下班的方姓女警一眼認出。方女立即折返派出所通報，員警隨即追車攔查，順利追回失竊腳踏車，潘翁坦承涉案，全案依竊盜罪嫌送辦。

據了解，這輛紅色小折標榜美國 Power Tools 的「不回彈」吸震器與高舒適度，是64歲陳姓男子花2萬元購買。8月6日陳男到高雄市鳳山區五甲一路某超商購物後，發現停放在店外的折疊腳踏車遭竊，心疼不已馬上報警。

警方調閱周邊監錄系統，發覺1名頭髮稀疏的年長男子騎走小折，因無車牌等可供辨識資料，令警方棘手。

沒想到隔天凌晨，案情意外出現轉折。鳳山警分局鳳崗派出所方姓女警下班剛走出派出所，正見1名男子騎著折疊腳踏車經過派出所前，男子的外貌特徵與偷車人十分相似，方女立即折返派出所通報，員警立即追出，攔下潘姓老翁，潘翁坦承偷車，順利為陳男追回愛車。全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

83歲老翁（紅圈處）涉嫌偷小折，大剌剌騎過派出所，正被準備下班的女警識出。記者林保光／翻攝