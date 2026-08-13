台南善化成功新村火警 屋主弟躲廁所救出送醫

台南市善化區小新里成功新村社區昨深夜傳出火警，現場竄出火舌及大量濃煙，消防局獲報趕至灌救，火勢迅速撲滅，將躲在廁所的屋主弟弟救出送醫，詳細起火原因待釐清。

南市消防局119勤務中心是昨深夜11時20分獲報善化區小新里成功新村社區其中一棟大樓傳出火警，住戶居民均已逃出，現場為現場為8樓RC建築，其中1樓起火。

台南市消防局緊急調派善化、大內、南科、新市等附近消防分隊共14車34名消防人員馳往灌救，火勢不到5分鐘撲滅，燃燒1樓房間衣櫃，燃燒面積4平方公尺。

不過，過程中傳出年約50歲屋主弟弟失聯，消防人員入內深入搜索，後在廁所發現屋主弟弟，意識清醒，無外傷，鼻孔內有碳粒，深夜11時47分緊急送醫送往永康奇美醫學中心救治。