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影／竊盜通緝犯車禍肇事棄車徒步逃逸 車上女乘客也不顧
屏東縣高樹鄉智慧農業學校前本月12日下午發生車禍，一輛紅色轎車不明原因追撞前方王姓男子駕駛小貨車，紅色轎車駕駛竟不顧車上女乘客，隨即棄車逃逸，警方追查發現，該名逃逸駕駛是竊盜通緝犯王男，判處10月徒刑。
警方初步瞭解，紅色轎車駕駛王男是竊盜通緝犯，行經高樹鄉世一路在智慧農業學校前方，因不明原因追撞前方小貨車駕駛67歲王男，小貨車撞進對向民宅，小貨車駕駛、轎車車上乘客張女，兩人受傷送醫。
小貨車駕駛王男酒測值為零。警方查出，發生事故後，紅色轎車駕駛王男徒步逃走，經查發現，紅色轎車駕駛王男是竊盜通緝犯，法院判處10月徒刑，未到案。警方鎖定對象，持續追查，釐清事發生原因。
警方提醒，發生交通事故應立即停車並依規定處置，不得擅自離開現場；行車時亦應保持專注及適當安全距離，隨時注意前方車況。
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