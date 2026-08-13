影／竊盜通緝犯車禍肇事棄車徒步逃逸 車上女乘客也不顧

屏東縣高樹鄉智慧農業學校前本月12日下午發生車禍，一輛紅色轎車不明原因追撞前方王姓男子駕駛小貨車，紅色轎車駕駛竟不顧車上女乘客，隨即棄車逃逸，警方追查發現，該名逃逸駕駛是竊盜通緝犯王男，判處10月徒刑。

警方初步瞭解，紅色轎車駕駛王男是竊盜通緝犯，行經高樹鄉世一路在智慧農業學校前方，因不明原因追撞前方小貨車駕駛67歲王男，小貨車撞進對向民宅，小貨車駕駛、轎車車上乘客張女，兩人受傷送醫。

小貨車駕駛王男酒測值為零。警方查出，發生事故後，紅色轎車駕駛王男徒步逃走，經查發現，紅色轎車駕駛王男是竊盜通緝犯，法院判處10月徒刑，未到案。警方鎖定對象，持續追查，釐清事發生原因。

警方提醒，發生交通事故應立即停車並依規定處置，不得擅自離開現場；行車時亦應保持專注及適當安全距離，隨時注意前方車況。

紅色轎車駕駛不明原因追撞前方貨車，小貨車撞進路旁民宅，紅色轎車駕駛肇事徒步逃逸，警方查出是竊盜通緝犯。圖／警方提供

紅色轎車駕駛肇事後徒步逃逸，警方查出是竊盜通緝犯。圖／警方提供

紅色轎車駕駛不明原因追撞前方貨車，小貨車撞進路旁民宅，紅色轎車駕駛肇事徒步逃逸，警方查出是竊盜通緝犯。圖／警方提供

紅色轎車駕駛肇事後徒步逃逸，警方查出是竊盜通緝犯。圖／警方提供

紅色轎車駕駛不明原因追撞前方貨車，小貨車撞進路旁民宅，紅色轎車駕駛肇事徒步逃逸，警方查出是竊盜通緝犯。圖／警方提供