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高雄某餐酒館凌晨傳火警 同大樓漫畫書店免單疏散顧客
高雄市新興區尚義街今天凌晨2時許傳出火警，消防局獲報後立即出動消防車、人員前往搶救，初步了解，疑似某酒館廚房煮食時不慎起火，濃煙迅速竄入大樓內，警報大響，消防人員隨即疏散住戶及店家人員，現場一度陷入緊張。
消防人員到場後發現，起火點疑位於酒館廚房，現場有明顯煙霧竄入大樓。同棟大樓內1家24小時營業的漫畫書店也受到濃煙及警報影響，店家緊急疏散店內顧客，並透過社群平台提醒顧客安全為優先。
漫畫書店業者在社群平台表示，店內當時警報大響、充滿濃煙，形容「太可怕了」，並提醒顧客若需要先行離開，店家將全額退費，強調「安全至上」。
消防隊控制火勢，後續將進一步調查確切起火原因及財物損失，確實起火原因由消防局確認。
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