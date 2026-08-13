高雄某餐酒館凌晨傳火警 同大樓漫畫書店免單疏散顧客

新北市貢寮區台2線85公里處今天凌晨2點多一輛小貨車與一輛營業貨運曳引車發生對撞車禍，一名駕駛受困扭曲變形車內被救出，共有4人受傷送醫，意識均清楚。事故車輛占用往宜蘭方向部分車道，並有車體碎片及油漬散落路面。瑞芳分局警戒與交通疏導，清晨5時4分完成事故排除及路面清理，恢復雙向通行。

2026-08-13 09:30