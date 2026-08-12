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台中燒烤店老闆揮刀被打死 總店遭抵制 加盟店急切割：別波及無辜

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中68歲李姓老翁與35歲葉男因行車糾紛衝突，李翁不滿遭葉男痛毆後揮刀攻擊，反遭葉推倒後腦著地，搶救5天昨身亡，引發社會關注，李翁遭起底是知名連鎖燒烤總店老闆，隨即引發網友號召抵制，並波及多家加盟分店，包括青海、宜昌、和彰化等加盟店今聲明表示，各加盟分店獨立經營，呼籲大眾理性區分，莫讓總店事件波及無辜基層員工。

李翁家屬昨受訪還原經過，控訴葉男逼車、打人在先，見李倒地無反抗能力，又朝他頭重擊2拳，將對葉提告殺人等罪嫌。

李翁經營的連鎖燒烤在台中的總店在Google評論上有高評價，附近店家也指出李翁待人隨和，從未傳出爭吵，對於總店傳出遭到評論、抵制的消息不敢置信。

青海店、宜昌店今在臉書聯合聲明表示，近日總店事件引發社會關注，二店為加盟者，深感震驚與遺憾。此事件對二店造成的衝擊很大，但也無法干涉總店行為與決策。二店所有營運、貨源採購、人員訓練都是獨立個體，與總店無任何關連，會堅守自己的本分，提供服務與穩定的品質，相信大家有目共睹，而非因總店行為否定我們的努力與付出，加盟店承載的是本地員工與家庭的生計，懇請大眾將對總店的看法，與本店的實際經營分開看待。

彰化店今天也在臉書聲明表示，對此事件深表遺憾，因輿論與情緒延伸至該店，甚至影響該店正常營業。該店獨立經營，尊重每個人對於此事件相關事件的看法，也理解大眾會有不同的情緒與立場，但也希望大眾能夠理性區分不同店家的責任。該店為認真經營的小店，懇請大眾不要將與該店無關的事件及情緒，延伸到本店及其他無辜的客人身上。

知名連鎖燒烤青海店、宜昌店今在臉書聯合聲明。圖／翻攝自臉書
知名連鎖燒烤青海店、宜昌店今在臉書聯合聲明。圖／翻攝自臉書

李翁家屬受訪表示，葉男開車先在前方不斷逼車、急煞，李翁（左）中途一度下車想理論，但葉加速開走，後續才又引發衝突。圖／家屬提供
李翁家屬受訪表示，葉男開車先在前方不斷逼車、急煞，李翁（左）中途一度下車想理論，但葉加速開走，後續才又引發衝突。圖／家屬提供

台中 老闆 行車糾紛

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