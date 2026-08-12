高雄急診女病患突襲救護員 竟是通緝犯

台中68歲李姓老翁與35歲葉男因行車糾紛衝突，李不滿遭葉痛毆揮刀攻擊後，反遭葉徒手推倒後腦著地，搶救5天昨身亡。中山附醫法醫科主任高大成研判，李男倒後突然發出類似鼾聲「吼」一聲聲響，這是顱內出血最標準的象徵，也會出現「雙手抱胸內收」等不和諧、怪異舉動。

2026-08-12 18:53