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高雄急診女病患突襲救護員 竟是通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市阮綜合醫院急診室昨天晚間發生衝突，55歲劉姓女子因遭玻璃割傷，打119請求救護，送醫接受治療時，竟突然攻擊葉姓救護員，造成葉員左胸挫傷。警方趕去處理，發現她另涉妨害自由遭橋頭地檢署通緝，逮捕她依法偵辦。

警方表示，昨晚7時52分接獲報案，指阮綜合醫院急診室發生糾紛，立即派員前往處理。據了解，劉女先前疑遭玻璃割傷，打119請求送醫，消防局派遣新興消防分隊救護車，將她送往阮綜合醫院。

劉女接受醫療期間，葉姓救護員（37歲）詢問她的身分資料，不料劉女突然動怒，出手攻擊葉員，造成葉員左胸挫傷，院方隨即報警處理。

警方到場查證劉女身分，發現她涉妨害自由案，已遭橋頭地檢署發布通緝。警方待劉女接受傷口包紮後，當場將她逮捕帶回派出所偵辦。

葉姓救護員則控告劉女傷害、違反醫療法及妨害公務。警方依相關罪嫌調查後，將劉女移送橋頭地檢署歸案。

警方將攻擊救護員的劉姓女子（左二）移送法辦。記者林保光／翻攝
警方將攻擊救護員的劉姓女子（左二）移送法辦。記者林保光／翻攝

高雄 通緝 病患 救護員

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