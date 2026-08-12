台中奪命行車糾紛！6旬翁揮刀反遭打趴躺地亡 高大成揭致命警訊

台中68歲李姓老翁與35歲葉男因行車糾紛衝突，李不滿遭葉痛毆揮刀攻擊後，反遭葉徒手推倒後腦著地，搶救5天昨身亡。中山附醫法醫科主任高大成研判，李男倒後突然發出類似鼾聲「吼」一聲聲響，這是顱內出血最標準的象徵，也會出現「雙手抱胸內收」等不和諧、怪異舉動。

李翁家屬昨受訪還原經過，控訴葉男逼車、打人在先，見李倒地無反抗能力，又朝他頭重擊2拳，將對葉提告殺人等罪嫌。

高大成指出，從影片看來，李姓老翁遭葉男推倒後，整個人後仰倒地，突然有類似鼾聲「吼」一聲，這是中風、顱內出血最標準的象徵，研判李姓老翁後腦有撞到地板，顱內腦血管破裂出血，造成腦水腫，造成腦部缺氧、壓迫，搶救五天不治。

高大成說明，在法醫學中，顱內有損害、出血時，會突然發出類似打鼾的聲響，這是標準顱內出血的象徵；研判李男有可能後腦撞地板後，出現對側性出血，導致是前額葉出血，腦損傷嚴重，加上年紀大、恢復力不好，經搶救5天後不治。

高大成指出，若腦部突然出血、受壓迫，徵象馬上就會反映出來，因為腦一出血，馬上就缺氧、神經痙攣，腦最需要氧，所以變化馬上就顯現，除了會發出類似鼾聲「吼」一聲，神經控制也會出現問題，發生身體僵直、雙手抱胸內收、眼神半吊或眼神半吊等不和諧、怪異舉動。

高大成認為，雖李男有拿刀威脅，但因葉男有動手造成李男死亡，無論是推人倒地，還是朝頭重擊二拳，最後導致李男死亡，恐無法算正當防衛，有傷害致死嫌疑。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影