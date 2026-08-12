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獨居婦人外出上陶笛課住家竟火災！她說沒煮東西 起火原因待查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市多棟14樓建築的社區今天下午發生火警，其中一棟位在3樓的民宅冒出火煙。消防人員前往灌救時，外出的獨居屋主返家，確認屋內沒人，未造成傷亡。消防員進入滅火後，由火災調查科人員採證鑑識起火原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時左右接獲報案，七堵區工東街一處社區發生火警，有明顯黑煙冒出，調派23車、45人前往搶救。

消防局第二救災救護大隊副大隊長溫梓強說，趕抵現場立即布線灌救，當時不確定火場內有沒有人受困，不久屋主返回社區，告知消防人員她平時獨居，屋內沒人。消防人員進入火場，很快就控制火勢，滅火後勘查燃燒面積約15平方公尺，無人傷亡。因為火場位在3樓，消防局灌救時同步疏散上層住戶，協助3人下樓逃生。

社區副主委江宜臻說，她在家裡有聽到消防車、救護車的鳴笛聲，下樓查看得知社區有住戶發生火警。消防人員很快就到場並滅火，因為火場家中沒有人，是不幸中的大幸。

屋主表示，今天在家並沒有開火煮東西或是拜拜，下午一時左右出門，去上陶笛課。她不在家的時候竟然會發生火警，她也很納悶。

基隆市七堵區一處社區的3樓民宅今天下午發生火警，消防人員獲報前往灌救時，外出的獨居屋主返家，確認屋內沒人，未造成傷亡，起火原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區一處社區的3樓民宅今天下午發生火警，消防人員獲報前往灌救時，外出的獨居屋主返家，確認屋內沒人，未造成傷亡，起火原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市七堵區一處社區的3樓民宅今天下午發生火警，消防人員獲報前往灌救時，外出的獨居屋主返家，確認屋內沒人，未造成傷亡，起火原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區一處社區的3樓民宅今天下午發生火警，消防人員獲報前往灌救時，外出的獨居屋主返家，確認屋內沒人，未造成傷亡，起火原因調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 火災

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