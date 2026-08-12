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彰化田尾鄉某小吃部4人歡唱變吵架 疑似酒瓶砸死35歲男

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田尾鄉8月10日清晨發生命案，4名男子到某小吃部歡唱飲酒，酒後一語不合發生口角和肢體衝突，年約35歲男子被酒瓶砸傷血流不止，送醫不治。涉嫌行凶的3名男子被移送偵辦，彰化地方法院11日凌晨裁准羈押禁見。

據了解，4名男子9日晚上10點到某小吃部飲酒作樂，唱到10日清晨兩點多時因細故發生爭吵進而鬥毆，其中一名35歲男子被酒瓶砸中頭部，另外3人見鮮血從他頭部不停冒出，害怕之餘一哄而散，待小吃部服務員進入收撿東西發現男子躺臥沙發椅上，頭部、椅子都是血，驚嚇不已連忙送醫救治，但到院急救無效。男子真正死因有待進一步釐清。

警方10日上午8點接獲報案，到小吃部和附近路口過濾監視錄影畫面，鎖定3人涉嫌重大，兩小時內到他們的住處等地逮捕，詢問後當天晚上依殺人罪嫌移送偵辦，彰化地檢署複訊後聲押，彰化地院11日凌晨准押禁見。

彰化縣田尾鄉某小吃部發生疑似酒瓶砸死人的命案（非命案現場，情境示意圖）。聯合報系資料照
彰化縣田尾鄉某小吃部發生疑似酒瓶砸死人的命案（非命案現場，情境示意圖）。聯合報系資料照

彰化 命案

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