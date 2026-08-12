北市驚見行車糾紛 2騎士「車停路邊」下車輸贏...路人急報警

有民眾在threads上發文松江南京有行車糾紛，畫面可見白衣男子跟藍衣男子在路上起衝突，雙方說好把機車停到路邊下車「輸贏」，接著就在人行道打了起來。中山警方獲報趕抵，確認雙方互不提告，警詢後依社維法互相鬥毆罪裁罰。

畫面可見雙方互不相讓，原本在車道上叫罵，隨後一起把機車停到路邊下車「輸贏」，期間不時聽到「來啊」等挑釁字眼；發文者稱自己因為有事所以先離開，有幫忙報警。

中山警方證實，稱今天早上8點57分獲報，松江南京捷運站1號出口有打架情事趕抵，到場已無打架情勢，詢問了解，是身穿白衣的侯姓駕駛騎機車，原欲靠右行駛變換車道，遭後方身穿藍衣的葉姓機車騎士長按喇叭，當下雙方口角，後靠路邊停車，遂以徒手方式發生推擠及毆打。

儘管雙方都有擦挫傷，但均不提出傷害告訴，不過鬥毆情事已涉犯社維法，警方仍將2人帶返所，依社會秩序維護法互相鬥毆罪裁罰。

有民眾在threads發文松江南京有行車糾紛，畫面可見白衣男子跟藍衣男子在路上起衝突，雙方把機車停到路邊後下車「輸贏」。圖／ 截自threads shrimp2520