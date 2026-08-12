金門機場驚傳自撞！6旬男買完機票開車離場突爆胎 失控撞路樹

金門尚義機場今日上午10時許發生一起自撞車禍！一名約60歲李姓男子開車到機場購買機票，辦完事情準備駕車離場時，車輛行經離場道路突然爆胎，車身瞬間失控打滑，撞上路旁樹木，所幸當時沒有其他車輛或行人受到波及。

警方獲報後立即趕抵現場處理，並進行交通疏導。據了解，李男當時開車前往機場購買機票，買完票後準備離開，沒想到才開上離場道路，車輛突然爆胎，方向失控後打滑，最後撞擊路旁樹木。

事故發生後，警方到場了解情況，並對李男進行酒測，酒精濃度為0，初步排除酒駕因素，現場也未發現其他危險駕駛情形。李男雖然沒有明顯外傷，但為安全起見，仍由救護人員送往衛生福利部金門醫院進一步檢查。

警方同步協助現場交通疏導，待事故排除後，再由拖吊車將受損車輛拖離，未影響周邊交通。

警方提醒，近期天氣炎熱，車輛輪胎容易受到高溫影響，用路人開車前應先檢查輪胎胎壓、胎紋及是否有龜裂、鼓包等異常情形，若發現輪胎老化或狀況不佳，應儘速檢修或更換。若行駛途中突然爆胎，也應避免猛踩煞車或急打方向盤，以免車輛失控釀成更嚴重事故。

金門一名約60歲李姓男子今天開車到機場購買機票，辦完事情駕車離場時，車輛行經離場道路突然爆胎，車身瞬間失控打滑，撞上路旁樹木，所幸當時沒有其他車輛或行人受到波及。圖／民眾提供