快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

出監隔天即返高雄女監 更生人完成實習獲聘照服員

中央社／ 高雄12日電

高雄女子監獄攜手紅十字會開設「照服員專班」，助20名女收容人考取專業證書重返社會。其中服刑10年甫出監的「小佩」重獲自由隔天即自律完成實習，更順利媒合工作，達成出監即就業。

台灣邁入超高齡社會，愈來愈多家庭面臨照護需求，為訓練女性收容人具備長照專業，高雄女子監獄委託新高雄紅十字會辦理「115年收容人照顧服務員訓練專班」。歷經129小時的密集專業課程與訓練，20名學員全數順利通過考驗。

獄方昨天舉辦結訓典禮暨就業媒合活動，邀請高雄市政府勞工局訓練就業中心與9家優質長照機構入監，現場交流熱絡。

在這批充滿期盼的學員中，有一段十年磨一劍的重生故事。化名「小佩」的學員在高女監服刑長達10年，將人生最寶貴的青春歲月留在高牆內。她服刑初期曾一度迷惘，但在面臨人生即將重新開始的關鍵時刻，她決定積極爭取加入照服員專班，重新出發。

不過，小佩刑期於今年8月9日期滿出監，但專班最後一天的居家服務實習卻排定在8月10日。若依一般流程，期滿出監意味著訓練中斷，先前的努力恐功虧一簣。在獄方積極協調與合作機構支持下，重獲自由的小佩沒有選擇懈怠，反而在10日上午8時準時抵達日照中心，完成最後一天實習，展現了她極強的改變決心。

高雄女監指出，小佩昨天特別以「畢業生」與來賓的雙重身分，重返高女監參加結訓典禮並代表致詞。在隨後的就業媒合會上，她憑藉熱情與專業獲得長照廠商青睞，順利以月薪新台幣3萬6000元的待遇獲聘，真正實現了復歸社會目標。

高雄女子監獄典獄長李宗莉特別感謝新高雄紅十字會挹注優質師資，並對參訓學員的認真給予高度肯定。李宗莉強調，未來將積極突破實習場域限制，期盼能爭取在監內實習，省去大量人力戒護至監外實習的耗損，藉此擴大訓練量能，讓更多收容人為復歸社會增進機會。

照服員 實習 高雄 更生人

延伸閱讀

日本沖繩專校幼保系師生團來台 體驗幼兒教學與在地學生交流

虎科大AI新秀培訓班開訓 劉建國試駕百萬無人機為新秀啟航

中彰投分署推青年就業旗艦計畫 近萬人穩定就業

監察院長被提名人陳永興推6改革：廢除監院並非不可行

相關新聞

彰化田尾鄉某小吃部4人歡唱變吵架 疑似酒瓶砸死35歲男

彰化縣田尾鄉8月10日清晨發生命案，4名男子到某小吃部歡唱飲酒，酒後一語不合發生口角和肢體衝突，年約35歲男子被酒瓶砸傷血流不止，送醫不治。涉嫌行凶的3名男子被移送偵辦，彰化地方法院11日凌晨裁准羈押禁見。

國1南下高雄九如路段1大車、3小車追撞 車流回堵逾5公里

國道1號南下365.5公里處九如路段，今天下午2時50分許發生車禍，事故為一輛大貨車與3輛轎車發生碰撞，占用輔內、輔外車道，車流往北回堵約5公里，國道警方已派員前往排除，現場1人受輕傷送醫，車禍原因待調查。

北市驚見行車糾紛 2騎士「車停路邊」下車輸贏...路人急報警

有民眾在threads上發文松江南京有行車糾紛，畫面可見白衣男子跟藍衣男子在路上起衝突，雙方說好把機車停到路邊下車「輸贏」，接著就在人行道打了起來。中山警方獲報趕抵，確認雙方互不提告，警詢後依社維法互相鬥毆罪裁罰。

金門機場驚傳自撞！6旬男買完機票開車離場突爆胎 失控撞路樹

金門尚義機場今日上午10時許發生一起自撞車禍！一名約60歲李姓男子開車到機場購買機票，辦完事情準備駕車離場時，車輛行經離場道路突然爆胎，車身瞬間失控打滑，撞上路旁樹木，所幸當時沒有其他車輛或行人受到波及。

獨居婦人外出上陶笛課住家竟火災！她說沒煮東西 起火原因待查

基隆市多棟14樓建築的社區今天下午發生火警，其中一棟位在3樓的民宅冒出火煙。消防人員前往灌救時，外出的獨居屋主返家，確認屋內沒人，未造成傷亡。消防員進入滅火後，由火災調查科人員採證鑑識起火原因。

2名17歲少年黃金海岸風景區騎車競速 因非屬道路逃過無照罰單但遭函辦

2名17歲陳姓、黃姓少年聲稱只是想試車，日前竟未戴安全帽，在台南市黃金海岸風景區停車場內騎乘機車，甚至競速；警方調閱監視器，將2人通知到案，由於現場位置非屬道路範圍，無法以道路交通管理處罰條例舉發無照駕駛、吊扣車牌，仍依刑法公共危險罪函送偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。