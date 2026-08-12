出監隔天即返高雄女監 更生人完成實習獲聘照服員

高雄女子監獄攜手紅十字會開設「照服員專班」，助20名女收容人考取專業證書重返社會。其中服刑10年甫出監的「小佩」重獲自由隔天即自律完成實習，更順利媒合工作，達成出監即就業。

台灣邁入超高齡社會，愈來愈多家庭面臨照護需求，為訓練女性收容人具備長照專業，高雄女子監獄委託新高雄紅十字會辦理「115年收容人照顧服務員訓練專班」。歷經129小時的密集專業課程與訓練，20名學員全數順利通過考驗。

獄方昨天舉辦結訓典禮暨就業媒合活動，邀請高雄市政府勞工局訓練就業中心與9家優質長照機構入監，現場交流熱絡。

在這批充滿期盼的學員中，有一段十年磨一劍的重生故事。化名「小佩」的學員在高女監服刑長達10年，將人生最寶貴的青春歲月留在高牆內。她服刑初期曾一度迷惘，但在面臨人生即將重新開始的關鍵時刻，她決定積極爭取加入照服員專班，重新出發。

不過，小佩刑期於今年8月9日期滿出監，但專班最後一天的居家服務實習卻排定在8月10日。若依一般流程，期滿出監意味著訓練中斷，先前的努力恐功虧一簣。在獄方積極協調與合作機構支持下，重獲自由的小佩沒有選擇懈怠，反而在10日上午8時準時抵達日照中心，完成最後一天實習，展現了她極強的改變決心。

高雄女監指出，小佩昨天特別以「畢業生」與來賓的雙重身分，重返高女監參加結訓典禮並代表致詞。在隨後的就業媒合會上，她憑藉熱情與專業獲得長照廠商青睞，順利以月薪新台幣3萬6000元的待遇獲聘，真正實現了復歸社會目標。

高雄女子監獄典獄長李宗莉特別感謝新高雄紅十字會挹注優質師資，並對參訓學員的認真給予高度肯定。李宗莉強調，未來將積極突破實習場域限制，期盼能爭取在監內實習，省去大量人力戒護至監外實習的耗損，藉此擴大訓練量能，讓更多收容人為復歸社會增進機會。