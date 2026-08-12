台南女騎士機車掉酪梨 後方男騎士閃避不及輪胎輾過摔車

56歲黃姓女子前天下午騎乘機車沿台南市安南區長和路一段2巷由西往東行駛時，因機車上所載水果一顆酪梨掉落，導致後方39歲王姓男機車騎士閃避不及，輪胎剛好輾上酪梨因而摔車倒地，造成四肢擦挫傷；警方確認黃女與王均未酒駕，因黃女載運物品掉落，依法開罰。

台南市警第三分局前天下午4時51分接獲報案，安南區長和路一段2巷發生一起交通事故；黃姓女子騎車載運水果，行經該路段時，疑因所載水果掉落，致後方王姓男子騎乘機車閃避不及倒地，造成四肢擦挫傷，未送醫，雙方酒測值均為0，均無生命危險，將再釐清詳細事故經過及肇事責任。

分局呼籲，騎乘機車載運物品時，務必妥善固定貨物，確認不會滑動、掉落或影響車輛操控，行駛途中也應保持安全距離並注意前方路況；本案依道路交通管理處罰條例第31條第5款規定，機車載運人員或物品未依規定者，處300元以上1000元以下罰鍰，對黃女開罰。

56歲黃姓女子前天下午騎乘機車沿台南市安南區長和路一段2巷由西往東行駛時，因機車上所載水果一顆酪梨掉落，導致後方39歲王姓男機車騎士閃避不及摔車倒地，圖／民眾提供