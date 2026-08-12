高雄4天內連傳3起旅店房客死亡 男子投宿4日驚命絕

高雄市又傳旅館飯店死亡案，54歲鄭姓男子入住左營區某飯店，原訂昨天退房，但到今天上午卻未出現，飯店人員進房查看，驚見他躺在床上沒動靜，報警到場，發現他已經死亡，初步勘查，無外力介入，報請檢察官相驗確實死因。

高雄市最近一再傳旅館飯店投宿房客死亡，8月9日1名男子在三民區建國三路旅館死亡，今天清晨同在建國三路另家旅館也傳出徐姓女子猝死，今天上午11時許，左營區立文路某飯店再驚傳房客死亡多日。

據左營警分局表示，今天上午1時許，左營區立文路某飯店報案，說1名房客出事。警方到場，發現鄭姓男子已經死亡。

警方調查，鄭男8月8日投宿飯店，隔天說要續住到8月11日，但是，飯店人員昨天卻遲遲不見他退房，直到今天上午到每日退房時間，仍不見他退房，房務人員進房查看，發現他倒臥床上沒反應，立即報警並通知119，救護人員到場確認已無生命跡象。

警方勘查，房內沒打鬥跡象，鄭男身上也無明顯外傷，聯絡到鄭男的姊妹，但姊妹也不知他是否身體有狀況，表示沒意見。警方已報請檢察官相驗，查明確切死因。

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