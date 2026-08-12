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失智婦離家失聯家人報案 警員瞄見醫院內有人穿著相似 果真就是她

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區患失智症的曾姓婦人疑走失，家人找不到人，擔心安危，在她離家9小時後報案求助。警員騎車經過瑞芳醫院時，看到院內有名婦人的身形和穿著，與曾婦家人描述相似，停車進去查詢，發現果真是她，送回家後，家人才鬆了一口氣。

瑞芳警分局今天表示，曾姓婦人昨天清晨6時許出門，家人發現遲遲未見蹤影，擔心她因失智回不了家，外出到明燈路住家附近的區域，以及她可能會去的地方尋找，但始終沒有看到她的身影，眼看著她失聯近9個小時，她的丈夫昨天下午2時50分向警方求助。

警方說，失智長者的行進方向往往較難預測，加上已離家9個小時，究竟是往哪個方向走？途中會不會搭乘交通工具，增添搜尋難度。

瑞芳派出所副所長陳俊良與員員童皓揚、林幼容，先依據家屬提供曾婦的衣著、外貌特徵，並看過照片後，先從她家周邊監視器著手，逐一比對畫面，拼湊曾婦的行走動線，再依她可能經過的道路區去搜尋。

警方發現曾婦沿明燈路往一坑路方向走去，通報巡邏員警加強留意。昨天下午4時許警員經過一坑路礦工醫院前時，瞄到醫院內有名婦人的身形、穿著與曾婦相近，馬上停車進入查看，比對外貌特徵，確認她就是家人苦尋多時的人。

員警初步查看曾婦身體狀況，未發現明顯外傷，精神狀況也穩定，通知家屬到派出所前來相認。曾婦的丈夫看到妻子平安，如釋重負，並向警方表達感謝。

瑞芳分局表示，失智長者外出後可能因方向感混亂而越走越遠，家屬若發現長者走失，應儘速撥打110報案，並提供近期清楚照片、衣著特徵、可能前往地點及平時生活習慣等資訊，以利警方掌握黃金協尋時間。

失智長者平時也可協助長者配戴具有姓名、聯絡電話等資訊的防走失配件，或申請相關定位、指紋建檔服務，降低走失後無法確認身分的風險。

新北市瑞芳區患失智症的曾姓婦人疑走失，家人找不到人，擔心安危報案求助。警員騎車經過瑞芳醫院時，看到院內有名婦人的身形和穿著，與曾婦相似，停車進去查詢，發現果真是她，讓家人鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區患失智症的曾姓婦人疑走失，家人找不到人，擔心安危報案求助。警員騎車經過瑞芳醫院時，看到院內有名婦人的身形和穿著，與曾婦相似，停車進去查詢，發現果真是她，讓家人鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區患失智症的曾姓婦人疑走失，家人找不到人，擔心安危報案求助。警員騎車經過瑞芳醫院時，看到院內有名婦人的身形和穿著，與曾婦相似，停車進去查詢，發現果真是她，讓家人鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區患失智症的曾姓婦人疑走失，家人找不到人，擔心安危報案求助。警員騎車經過瑞芳醫院時，看到院內有名婦人的身形和穿著，與曾婦相似，停車進去查詢，發現果真是她，讓家人鬆了一口氣。記者邱瑞杰／翻攝

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