北市當舖老闆被發現陳屍店內 胸口插水果刀無外力介入

台北市中山區長安東路二段一家當鋪昨天發生命案，55歲黃姓當鋪老闆被員工發現倒臥店內沙發，胸口插有一把水果刀，經緊急送醫搶救仍不治，警方獲報趕抵勘查，確認無外力介入，遺體經報請檢察官相驗後已發還家屬。

中山分局長安東路派出所昨天下午2點多獲報，稱長安東路二段一處商號內發生救護案，警方第一時間派員趕赴現場，救護人員已在對黃男急救隨後送醫，孰料因大量出血仍不治。

第一時間報警的員工表示，當時被老闆叫去其他地方送東西，孰料回到店內就發現老闆被刀捅；鑑識人員隨即封鎖現場進行勘察，發現店內門窗與門鎖均完好、無外力破壞痕跡，現場也沒有任何打鬥或掙扎跡象，排除外力介入。

據了解，死者為一刀斃命，警方聯繫家屬，家屬透漏死者近期飽受經濟壓力與債務問題困擾。

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