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台南2天2場漁電共生光電場火警 議員質疑「非巧合」促全面徹查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市近期接連發生2起漁電共生相關場址火警，8月9日七股區篤加里一處堆置廢棄光電板的場址起火，隔天8月10日將軍區又發生火警，現場為未安裝光電板，議員今天在議會質詢時質疑，短短2天接連發生火警「真的只是巧合嗎？」要求農業局不能只將事件視為單純火災，應跨局處徹查土地使用、光電板堆置、廢棄物及漁電共生管理等問題。

南市農業局說明，起火原因由警消調查中，也將通函轄內漁電共生案場業者加強巡查。

議員林燕祝表示，先前質詢誠新集團「新和專區」時，即發現積欠廠商款項達20多億元，也有養殖戶反映租金未收到，如今相關事業又轉讓給其他光電業者，「公司可以轉手，但過去留下的債務、租金及責任不能一筆勾銷。」

她質疑，誠新集團當初申請漁電共生，是否真正有意落實養殖？若以「漁電共生」取得許可，卻未落實養殖，甚至出現魚塭回填、堆置大量光電板及疑似掩埋營建廢棄物等情形，主管機關就應逐場重新查核。

林燕祝要求，若現場實際使用情況與原核准計畫不符，農業局應查明是否涉及違規；涉及土地使用問題，應釐清是否違反相關管制；若有營建廢棄物，環保局應追查來源、數量及流向，消防單位也應釐清2起火警原因，「不能火滅了，所有問題就跟著結案。」

她並要求市府跨局處全面清查誠新集團在台南相關漁電共生場址，包括是否實際養殖、魚塭有無違規回填、光電板堆置是否合法、是否涉及營建廢棄物掩埋及消防安全等；已轉讓的事業，也應釐清原有債務、養殖戶租金及相關責任歸屬。

農業局表示，8月9日七股區火警地點位於名翔能源有限公司案場、頂山段70地號，該案已於2025年由農業局廢止農業設施容許使用，目前列管改善中，並依程序辦理環保局廢棄物清理計畫審核。此次燃燒面積約40平方公尺，起火原因仍由警消調查中，農業局已聯繫業者妥善處理後續事宜。

至於8月10日將軍區火警，地點鄰近新仁專區案場，涉及口寮段160-63、160-64、160-74地號。農業局表示，該處目前尚未向農業局申請農地作農業設施容許使用，現況為室外養殖魚塭塭堤，實際起火原因仍待警消調查，後續將依調查結果聯繫相關業者依法處理。

農業局表示，為避免類似事故再發生，將通函轄內漁電共生案場業者，加強案場巡查、設備維護及安全檢查，如發現異常應立即處置並通報，以降低事故風險。

台南市七股、將軍區接連發生光電場火警。圖／林燕祝提供
台南市七股、將軍區接連發生光電場火警。圖／林燕祝提供

台南市議員林燕祝今質詢農業局，近期2天發生2場光電場火警，8月9日七股區篤加里發生廢棄光電板火警，8月10日將軍區將軍里三吉80號又發生尚未安裝光電板火警，要求市府撤查。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝今質詢農業局，近期2天發生2場光電場火警，8月9日七股區篤加里發生廢棄光電板火警，8月10日將軍區將軍里三吉80號又發生尚未安裝光電板火警，要求市府撤查。圖／林燕祝提供

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