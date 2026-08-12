把總統官邸當辦公室！刑事局警官喝茫 記過拔主管

刑事警察局二線三星柳姓警官，10日晚間與友人餐敘飲酒後搭計程車返程，途中因酒意上湧下車，卻發現手機不見，一路在台北市街頭徒步尋找，不但數度走到總統官邸周邊，還因醉意將官邸誤認為自己的辦公室，向警衛表示想進去休息，當場遭攔下。刑事局今天表示，柳員酒後失序已遭記過一次、調整為非主管職務並列入輔導考核。

據了解，柳姓警官10日晚間與新北市的偵查隊人員餐敘，結束後搭計程車準備返回辦公室，途中因不勝酒力嘔吐，被運將請下車。他下車後發現手機遺失，便沿著愛國西路一帶徒步尋找。

柳員尋找手機期間，因酒後精神不濟，先想進入附近校園操場散步，被校警攔阻勸離；隨後又步行到總統官邸附近，向官邸警衛表明自己是刑事局人員，並稱想進去休息。警衛發現他酒意明顯，攔下並通報轄區警方及刑事局。

刑事局獲報後派員將柳員帶回，中正二警分局也依社會秩序維護法查處裁罰。柳員事後對於酒後誤把官邸當成辦公室的過程，僅表示「不記得了」。柳員一路尋找的手機，被熱心民眾撿到，送至萬華警分局武昌街派出所，之後再由他領回。

刑事局表示，督察單位已查明完整經過，認定柳員酒後行為影響警譽，除記過一次外，也調整為非主管職務並列輔導考核；刑事局強調，對員警酒後脫序行為不會寬貸。

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