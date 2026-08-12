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影／騎車違規拒停和警車街頭追逐 原本要罰600元最重將罰4萬8000

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名機車騎士昨晚在台中市清水區騎車違規，未依二段式左轉，員警發現要攔查，他拒停受檢，騎車在路口和警車繞圈圈後逃離，警方將依車牌追查，騎士原本違規行為要罰600元，警方查出他闖紅燈等多項違規，最重將罰4萬8000元。

台中市清水警分局表示，大秀派出所員警昨晚11時巡邏途經清水區五權路與五權南路口，見一名機車騎士於該路口未依規定兩段式左轉，上前攔查該車輛，該車拒絕配合停車攔檢，於該路口違規迴轉且躲避警方查緝，後關閉車燈竄入巷弄後逃逸。

經調閱相關影像資料，依道路交通管理處罰條例逕行舉發攔查不停等7項交通違規，總計最高可處新臺幣4萬8000元。警方呼籲，民眾遇警方依法執行職務應配合，切勿抗拒稽查，以免觸法受罰及危害交通安全。

騎士違規行為包括未依規定兩段式左轉、闖紅燈、逆向行駛、機車行駛禁行機車道和攔查不停等行為。

台中市清水區五權路與五權南路口，昨晚11點多有騎士違規拒停受檢，和警車在路口追逐。圖／警方提供
台中市清水區五權路與五權南路口，昨晚11點多有騎士違規拒停受檢，和警車在路口追逐。圖／警方提供

警車 清水區 闖紅燈 騎士 台中市

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