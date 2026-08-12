影／騎車違規拒停和警車街頭追逐 原本要罰600元最重將罰4萬8000

有民眾在threads上發文松江南京有行車糾紛，畫面可見白衣男子跟藍衣男子在路上起衝突，雙方說好把機車停到路邊下車「輸贏」，接著就在人行道打了起來。中山警方獲報趕抵，確認雙方互不提告，警詢後依社維法互相鬥毆罪裁罰。

2026-08-12 15:45