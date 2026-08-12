高雄某旅館女房客猝死 登記休息4小時就沒再出來

高雄市三民區今天上午傳出旅館投宿客死亡案，37歲徐姓女房客登記短暫住宿4小時，到了退房時間卻遲遲沒有回應，房務人員前往查看，驚見她倒臥房內，已無呼吸心跳。警、消據報到場，發現她已經死亡，暫排除外力介入，報請檢察官相驗死因。

警方表示，今天上午10時13分接獲報案，指三民區建國三路某旅館有人死亡，警、消立即趕赴現場，發現徐女已明顯失去呼吸心跳等生命跡象。

警方調查，徐女今天清晨向旅館登記短暫休息住宿4小時，但到了退房時間，房務人員無法聯繫上她，敲門也沒回應，進房查看才發現徐女倒臥房內。

警方勘查現場，沒有明顯打鬥痕跡，死者身體也無外傷，但房內有藥袋，找來徐父才得知她生前患病末期，初步排除人為因素介入，已報請檢察官相驗釐清死因。

高雄市三民區建國三路另家旅館，8月9日也發生58歲林姓男子陳屍房內，同樣是退房時間沒有動靜，房務員查看才發現林男死亡。