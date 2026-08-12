2歲女童摔倒頭破血流 焦急父攔警車助開道火速送醫

宜蘭一名2歲女童日前父親節在家中摔倒，頭部受傷流血，父親情急之下，攔下路過巡邏警察拜託幫忙開道送醫，在警車鳴笛護送下，女童順利送醫救治，她的父母感謝警方即時協助，爭取救援時間。

宜蘭警分局新生派出所警員陳柏任、吳承霖，8日下午駕駛巡邏車行駛到宜蘭市民權路2段時，突然有民眾攔下警車，吳姓男子焦急說，「可以幫我開道嗎，我的女兒頭破血流了，拜託，拜託！」

兩名員警見情況緊急，立即說好，確認要送往國立陽明交通大學附設醫院後，即開啟警示燈並鳴響警報器在前方開路，由吳男駕車載女兒緊跟警車，火速將女童送往醫院急診室，由醫護人員接手救護，也讓女童父母終於放下心來。

「真的很謝謝你們」，女童父母事後向警方表達謝意，表示女兒當天從樓梯摔下，頭部受傷，非常感謝警察一路開道護送，才能順利就醫。

宜蘭警分局表示，警察除肩負治安及交通勤務外，遇有民眾緊急求助時，也會秉持為民服務精神，在安全無虞前提下即時伸出援手；也提醒民眾，家中若有幼童，應加強樓梯及居家環境安全防護，避免孩童跌落。