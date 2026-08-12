影／太危險！男泥醉騎車搖晃險撞人 正義騎士徒手拽車阻止

謝男當時騎乘機車險些釀成意外。圖：截自Threads-freedom_64_t

桃園市平鎮區一名54歲謝姓男子日前酒後騎乘機車行經龍南路一帶，因泥醉導致行車不穩，所幸一名見義勇為的男子及時拉住其機車尾翼阻攔，才未釀成意外。警方接獲報案趕抵現場，發現謝男已醉倒於路旁台階邊無法站立，現場酒測竟高達1.14，訊後依法將謝男移送桃園地方檢察署偵辦。

所幸一名見義勇為的男子及時攔阻謝男。圖：截自Threads-freedom_64_t

目擊民眾於社群平台發文還原事發經過表示，謝男當時騎乘機車行經龍岡圓環附近時，就險些撞上路邊一名路人。所幸男子見狀，立刻跨步向前拉住謝男機車尾翼，一路強行制止其繼續前行，謝男才被迫將機車停靠路邊。不料謝男早已不勝酒力，整個人搖搖晃晃無法站穩，最後直接重重倒在路旁台階。現場民眾關心詢問謝男是否有飲酒，謝男倒在地上口齒不清地用台語回應「稍微啦」，隨後又不斷重複宣稱「要去上班」，因泥醉完全無法自行站立，甚至伸手請民眾協助拉起。

平鎮警分局表示，接獲民眾報案，龍南路有疑似酒駕騎士，經派員前往了解，發現謝男糜醉倒臥路旁，經施以酒精濃度呼氣檢測，酒測值為1.14，訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】太危險！男泥醉騎車搖晃險撞人 正義騎士徒手拽車阻止

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康