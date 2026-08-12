影／台中街頭半夜「架人」上車急駛離 竟是朋友押去慶生鬧烏龍

台中市北區今日凌晨驚傳「擄人事件」，民眾目擊多名男子將一名男子半推上車後駛離，緊急報案。警方獲報後派優勢警力到場，調閱監視器追查，確認遭「押」上車的黃姓男子其實是壽星，許姓友人一行7人是要接他去龍井看夜景、慶生，黃男怕被整才推拒上車，引發路人誤會。警方指出，案件雖非擄人，但許、林以半推方式強拉黃男上車，仍依社會秩序維護法函辦。

第二警分局今日凌晨1時49分許獲報，指北區漢口路四段疑有多人打架，有人遭「押」上車，警方立即派遣線上優勢警力趕赴現場，同步訪查周邊民眾，但現場並未發現打架情形或相關人車。

為釐清案情，警方調閱周邊監視器，畫面顯示7名男子分乘3輛轎車到場後，將一名男子以半推方式帶上車隨即駛離，畫面確實容易讓人誤認為擄人或暴力事件，警方隨即循線追查。

警方通知涉案人到案說明，被帶上車的黃姓男子與許姓等7人為朋友，許男為替黃男補過生日，相約在其住處附近集合，欲載他前往龍井看夜景慶生；黃男因擔心遭朋友惡整，原不願前往，在友人半推下上車，途中接獲警方通知，眾人隨即停止行程，配合到案說明。

警方查證，確認此案非擄人案件，也未發生鬥毆，純屬友人相約慶生所引發之誤解，但許、林2男以半推方式帶人上車，行為容易造成民眾恐慌誤解，警方將依社維法第87條，妨害他人身體、財產行為，依法報請裁處。

第二警分局呼籲，民眾如於公共場所發現疑似暴力、強押等危險情形，可立即撥打110報案，並提供正確時間、地點及人車特徵，警方將立即派員處理。