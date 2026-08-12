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三峽砂石車右轉撞自行車 婦遭捲車底下半身撕裂傷送醫
新北市三峽區中山路與仁愛街口昨上午發生交通事故，陳姓男子駕駛砂石車右轉時，與騎乘自行車的王姓婦人發生碰撞，王婦不慎遭捲入車底，下半身有撕裂傷，警消到場將人救出送醫，所幸意識清楚，暫無生命危險。警方調查，砂石車駕駛酒測值為0，詳細肇事責任仍待釐清。
三峽警分局表示，事故發生於昨日上午8時26分，陳姓男子駕駛砂石車行經三峽區中山路與仁愛街口右轉時，與王姓婦人騎乘的自行車發生碰撞，王婦隨後遭捲入車底受傷。
警消獲報趕抵現場，將王婦救出後送往亞東醫院治療，王婦意識清楚，下半身有撕裂傷，暫無生命危險，並已通知家屬前往照護。
警方派遣交通分隊及轄區派出所員警到場進行交通疏導、拍照測繪，並調閱監視器釐清肇事責任；經檢測，陳姓砂石車駕駛酒測值為0.00mg/L。
三峽警分局提醒，自行車及機車騎士行經大型車輛旁，應保持安全距離，避免進入砂石車、聯結車等大型車的內輪差及視線死角；大型車駕駛轉彎或行駛市區道路時，也應減速並留意周邊用路人。
三峽分局長許再周表示，駕駛人與用路人應彼此注意、互相禮讓，共同遵守交通規則，降低事故發生風險。
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