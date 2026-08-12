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三峽砂石車右轉撞自行車 婦遭捲車底下半身撕裂傷送醫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市三峽區中山路與仁愛街口昨上午發生交通事故，陳姓男子駕駛砂石車右轉時，與騎乘自行車的王姓婦人發生碰撞，王婦不慎遭捲入車底，下半身有撕裂傷，警消到場將人救出送醫，所幸意識清楚，暫無生命危險。警方調查，砂石車駕駛酒測值為0，詳細肇事責任仍待釐清。

三峽警分局表示，事故發生於昨日上午8時26分，陳姓男子駕駛砂石車行經三峽區中山路與仁愛街口右轉時，與王姓婦人騎乘的自行車發生碰撞，王婦隨後遭捲入車底受傷。

警消獲報趕抵現場，將王婦救出後送往亞東醫院治療，王婦意識清楚，下半身有撕裂傷，暫無生命危險，並已通知家屬前往照護。

警方派遣交通分隊及轄區派出所員警到場進行交通疏導、拍照測繪，並調閱監視器釐清肇事責任；經檢測，陳姓砂石車駕駛酒測值為0.00mg/L。

三峽警分局提醒，自行車及機車騎士行經大型車輛旁，應保持安全距離，避免進入砂石車、聯結車等大型車的內輪差及視線死角；大型車駕駛轉彎或行駛市區道路時，也應減速並留意周邊用路人。

三峽分局長許再周表示，駕駛人與用路人應彼此注意、互相禮讓，共同遵守交通規則，降低事故發生風險。

新北市三峽區中山路與仁愛街口昨日上午發生砂石車與自行車碰撞事故，王姓婦人不慎遭捲入車底受傷，警消到場救援後送醫，所幸意識清楚、暫無生命危險。記者張策／翻攝
新北市三峽區中山路與仁愛街口昨日上午發生砂石車與自行車碰撞事故，王姓婦人不慎遭捲入車底受傷，警消到場救援後送醫，所幸意識清楚、暫無生命危險。記者張策／翻攝

新北市三峽區中山路與仁愛街口昨日上午發生砂石車與自行車碰撞事故，王姓婦人不慎遭捲入車底受傷，警消到場救援後送醫，所幸意識清楚、暫無生命危險。記者張策／翻攝
新北市三峽區中山路與仁愛街口昨日上午發生砂石車與自行車碰撞事故，王姓婦人不慎遭捲入車底受傷，警消到場救援後送醫，所幸意識清楚、暫無生命危險。記者張策／翻攝

三峽 砂石車 自行車 車禍

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