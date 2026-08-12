影／消促會今赴消防署抗爭 訴求全面改善廳舍空調與電費預算

消防員工作權益促進協會今天上午發動抗爭行動，消促會秘書長林昶志帶隊前往消防署前「扛冷氣」表達不滿。協會指出，近期各地消防分隊頻傳因節約電費而限制冷氣使用、隊員共寢或自掏腰包繳電費的爭議。對此，協會提出四大訴求，要求中央與地方正視基層職安與體能恢復需求；消防署則回應，從未限制空調使用，並已推動相關中程計畫爭取經費全面改善。

協會秘書長林昶志指出，消防機關為24小時全年無休單位，若比照一般公務機關的小8時基準編列電費預算，或要求分隊以辦公費支應、總務代墊，對基層極不公平。協會提出以下具體訴求，電費編列與支應，要求各地方消防局直接由足額預算支出電費，並彈性考量消防單位的實際用電需求，嚴禁分隊自付電費或受總電費管制的拘束。

其次，冷氣普及與汰換，部分分隊的值班台與廳舍至今仍未裝設冷氣，亦有部分設備過於老舊耗耗電，要求盡速全面加裝並汰換為節能變頻空調；放寬使用標準，反對消防署日前通過的各級消防機關冷氣使用原則指引。協會認為，該指引規範返隊後1至2小時或達特定溫、濕度才得調整溫度的作法，不符高壓勤務與戰術體能恢復的需求，強調只要環境超過28度或有人在內，即應全面開放、不應限制時段。

最後是落實防護責任，依據消防法規定，機關未提供必要安全衛生防護設備應受裁罰，林昶志呼籲消防署專案編列預算澈底解決老舊空調與廳舍問題。

針對基層訴求與抗爭行動，消防署表示，從未限制空調使用，將積極爭取經費改善，消防署提出4點說明回應，推動安全計畫，消防署自2025年起透過消防人員工作安全中程計畫，針對全國分隊廳舍進行訪視與巡查，納入年度改善規畫；水電費支應與彈性，雖部分機關水電費編列略顯不足，但均由辦公費用支應，不影響空調設備使用。

消防署強調，從未限制廳舍開啟空調，並呼籲各縣市應寬列水電預算，秉持當用則用原則，保障層消路方員使用權益。消防署說，先前頒布的冷氣使用指引僅供例示性管理建議，供各機關依實務需求合理使用，後續將納入職安管考計畫進行查核。

針對盤點老舊設施部分，消防署說，已於今年7月函請全國機關由職安專業團隊全面盤點老舊管線、耗能空調等問題，後續將彙提中程計畫爭取經費，全面協助改善消防廳舍與設備。

消防員工作權益促進協會今天上午帶著3台冷氣機到消防署抗爭，消促會秘書長林昶志（右）訴求全面改善廳舍空調與電費預算。記者王長鼎／攝影

消防員工作權益促進協會今天上午帶著3台冷氣機到消防署抗爭，消促會秘書長林昶志訴求全面改善廳舍空調與電費預算。記者王長鼎／攝影